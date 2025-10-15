Las casas cápsula chinas aterrizan en España: ¿una revolución en vivienda desde 25.000 euros?

Lo que empezó como una curiosidad en Asia se ha convertido en una alternativa real de vivienda en España. Las llamadas casas cápsula, pequeñas viviendas modulares fabricadas en China, han llegado al país gracias a Beatriz Castro y Antonio Luaña, fundadores de la empresa Caslua Import, con sede en O Grove. Su propuesta busca ofrecer una opción más rápida, eficiente y sostenible frente a la vivienda tradicional.

Estas viviendas llaman la atención por su diseño compacto y su equipamiento completo. Se fabrican en su totalidad en China y se envían listas para instalar, con cocina, baño, mobiliario, climatización y domótica incluidos. "Son casas que llegan prácticamente listas para vivir; solo hay que conectarlas a los suministros", explican desde Caslua.

Las cápsulas están construidas con materiales ligeros y resistentes, como aluminio y acero galvanizado, e incorporan un aislamiento térmico y acústico muy por encima de la media de las viviendas prefabricadas convencionales. En su interior, cada metro cuadrado está pensado al detalle: hay modelos con jacuzzi, baño inteligente, proyección de cine, control de luces por voz o terrazas panorámicas.

Su diseño modular permite unir varias unidades para crear espacios mayores o ampliaciones futuras. Además, se adaptan a distintos usos: vivienda habitual, segunda residencia, alojamiento turístico o incluso oficina.

Una alternativa a las casas prefabricadas

Aunque comparten la filosofía de la construcción industrializada, las cápsulas de Caslua Import van un paso más allá. Su instalación es mucho más rápida —en torno a tres meses desde el pedido hasta su entrega— y evitan gran parte de la obra tradicional, reduciendo tiempos, residuos y sobrecostes.

Otra diferencia clave es que se entregan completamente equipadas: no solo la estructura, sino también el mobiliario, los electrodomésticos y la tecnología. En muchos casos, basta con colocarlas sobre una base preparada y conectarlas a la red de agua y electricidad.

Precio

Caslua Import ofrece varios modelos, con nombres como Nodo, Stretto, Axen, Bluma, Nubika, Terrana u Órbita, que varían en tamaño y acabados. Los precios oscilan entre 25.000 y 80.000 euros, dependiendo del tamaño (desde 13 hasta 38 metros cuadrados) y del nivel de equipamiento. Los modelos más sencillos incluyen cocina, baño y mobiliario básico; los más avanzados incorporan domótica, jacuzzi o terrazas acristaladas.

Dos ejemplos de casas cápsula / Caslua Import

En O Grove, la empresa ha instalado una de las primeras unidades piloto visitables en España, donde los interesados pueden comprobar en persona su diseño y funcionalidad.