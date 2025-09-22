Así es la aspiradora inalámbrica 2 en 1 que vende Lidl por menos de 120 euros
Opción cómoda para hogares que buscan rapidez y libertad de movimiento sin cables de por medio
Lidl suma a su catálogo un nuevo producto de la marca Bosch que promete facilitar las tareas de limpieza en casa: la aspiradora inalámbrica Readyy Serie 2 16 V, un modelo 2 en 1 que combina ligereza, autonomía y buen precio.
Es una aspiradora tipo escoba que se transforma en aspirador de mano con un solo gesto. Esta versatilidad la hace útil tanto para suelos como para sofás, tapicerías, cortinas o incluso el interior del coche. Con un peso de apenas 2,6 kilos se presenta como una opción cómoda para hogares que buscan rapidez y libertad de movimiento sin cables de por medio.
Características
- Sistema 2 en 1: escoba y aspirador de mano extraíble.
- 16 voltios de potencia y hasta 40 minutos de autonomía.
- Tiempo de carga estimado entre cuatro y cinco horas.
- Dos niveles de potencia para adaptarse a distintos tipos de superficies.
- Filtro lavable y sistema EasyClean para un mantenimiento sencillo.
- Función de aparcamiento vertical, que permite guardarla sin soporte adicional.
Qué superficies puede limpiar
La boquilla motorizada y sus dos niveles de potencia permiten un buen rendimiento en suelos duros, tarima o cerámica, así como en alfombras de pelo corto y medio. El modo de mano facilita además la limpieza de sofás, cortinas, escaleras y rincones de difícil acceso. Como otros modelos de escoba, puede presentar limitaciones en alfombras de pelo largo o muy densas.
Ventajas
Entre sus puntos fuertes destacan su ligereza, autonomía suficiente para estancias medianas y la practicidad de ser un dispositivo dos en uno. Incorpora una batería de iones de litio, más duradera y sin efecto memoria, que ofrece hasta 40 minutos de uso con un tiempo de recarga completo de 4 a 5 horas.
Aunque su depósito de polvo es reducido —en torno a 0,4 litros en modelos similares—, la Bosch Readyy Serie 2 16 V se perfila como una alternativa interesante para quienes buscan renovar aspiradora sin gastar demasiado.
Estará disponible en tiendas físicas a partir del 26 de septiembre y también se podrá adquirir a través de la web de la cadena por 119,99 euros.
- Ibiza me encanta, pero no siento España por ningún lado': un visitante critica que nadie hable español en la isla
- Vicent Cardona, Colegio de Ingenieros Industriales: «Una desaladora con un parque solar puede autoabastecerse de energía al 100%»
- La perrita Boira, el terror de las serpientes de Ibiza
- Promoción del 85 del colegio Sa Graduada de Ibiza: reunidos 40 años después
- Multa de más de 205.000 euros en Santa Eulària por convertir en turística una vivienda residencial
- Alarma en un barrio de Ibiza por una trifulca con cuchillos
- Paco Jémez: 'Ya he hablado con algunos futbolistas y les he dicho que no estoy contento con su rendimiento
- Fallece José Luis Roselló, el diplomático de Ibiza que negoció el regreso del 'Guernica