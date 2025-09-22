Así es la aspiradora inalámbrica 2 en 1 que vende Lidl por menos de 120 euros

Lidl suma a su catálogo un nuevo producto de la marca Bosch que promete facilitar las tareas de limpieza en casa: la aspiradora inalámbrica Readyy Serie 2 16 V, un modelo 2 en 1 que combina ligereza, autonomía y buen precio.

Es una aspiradora tipo escoba que se transforma en aspirador de mano con un solo gesto. Esta versatilidad la hace útil tanto para suelos como para sofás, tapicerías, cortinas o incluso el interior del coche. Con un peso de apenas 2,6 kilos se presenta como una opción cómoda para hogares que buscan rapidez y libertad de movimiento sin cables de por medio.

Características

Sistema 2 en 1: escoba y aspirador de mano extraíble.

16 voltios de potencia y hasta 40 minutos de autonomía.

Tiempo de carga estimado entre cuatro y cinco horas.

Dos niveles de potencia para adaptarse a distintos tipos de superficies.

Filtro lavable y sistema EasyClean para un mantenimiento sencillo.

Función de aparcamiento vertical, que permite guardarla sin soporte adicional.

Qué superficies puede limpiar

La boquilla motorizada y sus dos niveles de potencia permiten un buen rendimiento en suelos duros, tarima o cerámica, así como en alfombras de pelo corto y medio. El modo de mano facilita además la limpieza de sofás, cortinas, escaleras y rincones de difícil acceso. Como otros modelos de escoba, puede presentar limitaciones en alfombras de pelo largo o muy densas.

Ventajas

Entre sus puntos fuertes destacan su ligereza, autonomía suficiente para estancias medianas y la practicidad de ser un dispositivo dos en uno. Incorpora una batería de iones de litio, más duradera y sin efecto memoria, que ofrece hasta 40 minutos de uso con un tiempo de recarga completo de 4 a 5 horas.

La aspiraadora Bosch / Lidl

Aunque su depósito de polvo es reducido —en torno a 0,4 litros en modelos similares—, la Bosch Readyy Serie 2 16 V se perfila como una alternativa interesante para quienes buscan renovar aspiradora sin gastar demasiado.

Estará disponible en tiendas físicas a partir del 26 de septiembre y también se podrá adquirir a través de la web de la cadena por 119,99 euros.