Oferta de suscripción Aprovecha las rebajas de Diario de Ibiza y suscríbete con el 50% de descuento

Esto no lo sabes: el líquido rojo que tiene la carne poco hecha no es sangre Si eres de los que come la carne muy hecha para evitar la 'sangre' quizás deberías dejar de hacerlo y probar