A nadie le gusta tener que levantarse en medio de la comida para tener que coger el bote de sal y aderezar nuestros alimentos. No tener la comida o las cosas que necesitemos al alcance de la mano es una molestia a la que muchas veces no podemos ponerle remedio. Cuando comemos en compañía, los platos compartidos suelen quedar en medio de la mesa o en el lado contrario.

Las cadenas humanas para pasar la comida de un lado a otro son mucho más sencillas cuantos más seamos. Sin embargo, la cosa se complica cuando estamos completamente solos. En esta ocasión necesitamos apoyarnos en ciertos elementos auxiliares que nos ayuden a alcanzar aquello que necesitamos.

Si, por ejemplo, necesitamos alcanzar la última balda del armario, lo más conveniente es que tengamos una banqueta a mano. Hay otros productos de esta clase que incluso podrán ayudarnos a mejorar la optimización del espacio e incluso lucir de forma bastante atractiva.

Seguramente en algún que otro restaurante te habrás topado con un elemento particular en el centro de la mesa que pone cualquier artículo al alcance de cualquiera. Por norma general, se trata de mesas giratorias de forma redonda que rotan con solo aplicar un poco de fuerza.

Sobre este curioso invento podrás clocar aquello que necesites compartir para que llegue con suma facilidad al resto de comensales: entrantes, platos compartidos, la bebida, el aderezo para las ensaladas etc. Estos elementos son bastante utilizados en cocinas como la china, donde reciben el nombre de "mesa de comedor giratoria".

Esta no es su única función. Si alguna vez has asistido a una clase de repostería o has visto una preparación de tartas y pasteles online, habrás podido comprobar que también aporta una inmensa facilidad para decorar tus postres de forma redonda.

Ikea cuenta con su producto por excelencia para cumplir esta función específica. Snudda es una bandeja o plato giratorio de madera maciza que recibe el nombre de Snudda. Se trata de un elemento con un diámetro de 39 centímetros con un sistema rotatorio para que pueda girar sin dificultad. Es, tal y como describe la página web del producto, "una manera muy sencilla de actualizar tu comida o comedor" y tiene un precio de 9,99 euros.

Ojo, que también puedes aprovecharla para otras funciones como la decorativa. Cuando no venga a cumplir una función particular, aprovecha para colocarla como centro de mesa y colocar sobre ella productos como tu bandeja de fruta, que le dará un aspecto de bodegón atractivo. También puedes apostar por una maceta con flores o incluso para sorprender a tu pareja con una taza de café en la cama, a modo de bandeja.

Ten en cuenta que el paso máximo que puede soportar esta mesa es de 12 kilogramos, así que lo más recomendable es que no te excedas en cuanto a los platos que quieras colocar encima. Al fin y al cabo, el festín puede acabar en tragedia.