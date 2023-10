La ropa sucia suele acumularse conforme avanza la semana en alguna parte de la casa. Si cuentas con un cesto para la ropa usada en la estancia donde tengas la lavadora, no te ahorrarás el viaje de transportarla por tu cuenta cada vez que la necesites.

A la hora de poner a funcionar la lavadora y rescatar algo de ropa del fondo del cubo, tendrás que llevar a cabo primero una pequeña criba. Esta consistirá en escoger si prefieres poner a lavar ropa blanca, de color o negra. Una vez tomes esta decisión, tan solo tienes que seleccionar el programa que más te convenga y estar atento a su duración.

No todo el mundo cuenta con un espacio de almacenamiento al lado de su electrodoméstico para dejar la ropa sucia. Por eso, debes buscar otro lugar donde instalarlo que no termine haciendo que la estancia se convierta en un caos. Y es que con la ropa sucia también debemos mantener cierto orden para que no altere el entorno.

Colocar el csto de la ropa en la habitación puede ser la mejor alternativa en este caso, ya que es el lugar donde solemos cambiarnos la ropa y, por lo tanto, nos ahorramos que nos entre el momento de pereza y la tiremos por cualquier parte. Por otra parte, hay quien prefiere cambiarse la ropa en el cuarto de baño y que, por lo tanto, prefiere colocar aquí el cesto.

Hay una cosa más que debes tener en cuenta: el mal olor que genera la acumulación de la ropa sucia. Así que si decides colocarla en tu cuarto al aire libre -es decir, sin que esté dentro de un armario- quizás no tenga un olor de lo más agradable.

La cesta portable

El cesto de la ropa sucia es sin duda un aliado idea para hacer más sencillo el transporte y almacenamiento de las prendas usadas. Al catálogo de Ikea se acaban de unir una serie de novedades de todo tipo para hacer la estancia en casa lo más confortable posible y se adapte a nuestros gustos de manera total.

Entre todas ellas podremos encontrar Jäll, una bolsa de ropa con soporte y una capacidad de hasta cincuenta litros. Su capacidad para plegarse permite que pueda guardarse en el armario y acercar a la lavadora de manera muy sencilla.

Sus medidas son de 60 centímetros de altura y 42 centímetros de largo, y su precio es de 3,99 euros. Cada quien ordena las estancias a su gusto y busca sacar el mayor partido posible según el tiempo y el dinero del que dispongan. Ikea es una de las tiendas más conocidas, precisamente porque ofrece a los usuarios colecciones muy variadas a precios muy bajos para adaptarlos a cualquier bolsillo. Todos sus muebles siguen la política de "móntalo tú mismo", algo que a no todo el mundo le gusta por la complicación del proceso.

Ikea no solo cuenta con muebles en su catálogo. La gran superficie vende una amplia cantidad de productos útiles para el día a día que vienen a solventar pequeños problemas que pueden ir surgiendo. Ahora en la página web podrás encontrar varios productos en descuento donde podrás encontrar productos como