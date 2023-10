El dolor de pies después de un día largo de trabajo puede ser algo muy habitual. El estrés y las largas caminatas pueden terminar pasando factura en el cuerpo y esto puede provocar que el día -e incluso la semana- se haga cuesta arriba.

Nadie le dice que no a un masaje de pies de un día interminable. Hay muchas alternativas que puedes contemplar para paliar un poco el estrés y la tensión acumulada en esta zona. Si no estás dispuesto a acudir a un masajista especializado, existen métodos -quizás no tan efectivos- que puedes llevar a cabo para aliviar un poco el dolor.

Si tienes una pelota de tenis de por medio, apoya el pie encima y empieza a rodarla por toda la planta de adelante hacia atrás. Esto es la solución para salir del paso, aunque existen rodillos y pelotas creadas específicamente para reducir las tensiones diarias. Sin embargo, la solución que más te ayudará a prevenir esta incómoda situación es que optes por usar un calzado de calidad con unas plantillas que se amolden a tus pies.

Un masajeador personal

En el mercado también hay soluciones automáticas que vienen a cumplir con ello. Los masajeadores eléctricos se han convertido en un artículo muy popular que, además, no tiene un precio muy elevado.

Los masajeadores de pies cuentan con varios beneficios para la salud:

Contribuyen a la circulación sanguínea: no todos los masajeadores que se venden cuentan con esta función, pero algunos sí que indican que ayudan a activar el flujo sanguíneo. Esto a su vez puede contribuir a una reducción de dolor.

un buen masaje puede contribuir a reducir el dolor de cabeza y su intensidad Reducción del estrés: su función principal es la de reducir las tensiones del día a día, lo que puede ayudar a disminuir los niveles de estrés.

La solución de Lidl

Lidl cuenta en su catálogo con muchos productos de todo tipo según la temática de la semana. Ahora su web cuenta con un apartado dedicado exclusivamente a los artículos en descuento.

En este caso, hay disponible un masajeador eléctrico con función de calor incorporada. La descripción indica que sirven "para relajarse y distender los músculos de los pies". El producto cuenta con varias funciones específicas.

El masajeador servirá para relajarse y distender los músculos de los pies y cuenta con ocho cabezales de masajes rotatorios. Además, cuenta con una función de calor conectable por separado.

Si bien cuenta con la funda para meter los pies y calentarlos de paso, el aparato puede usarse también para colocarlo en la espalda. Su precio es de 39,99 euros.

