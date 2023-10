Las zonas comunes de la casa no siempre cuentan con todo el espacio con el que nos gustaría. Ya seas de las personas que cuentan con todo el espacio para su uso personal o de los que deben compartir, lo más seguro es que no siempre tengas el suficiente para almacenar todas las cosas. Los cajones y los armarios deben albergar tantos utensilios que quizás resulte imposible encontrar un orden que además genere armonía.

La encimera es un espacio fundamental para cualquier persona. Una cocina amplia es un gusto que puede dar mucha satisfacción a los más amantes de la cocina a los que les gusta pasar horas preparando recetas. No obstante, esta superficie no está completamente disponible; debes tener en cuenta el espacio que ocupa el fregadero y, en caso de no contar con un lavavajillas, el espacio del escurridor.

Cuantas más personas seáis en casa, más trabajo requerirá la limpieza y desinfección de estancias como esta. Y es que no es lo mismo limpiar la vajilla que ensucia una persona que la que ensucian cuatro. Un lavavajillas es un electrodoméstico de lo más útil que te ahorrará tiempo, aunque no todo el mundo cuenta con el espacio suficiente para instalar uno en casa. Por eso, un consejo que te facilitará la tarea es que limpies cada utensilio ensuciado después de cada comida.

Al final, la acumulación de útiles necesarios para desenvolverse terminan comiendo la mayoría del espacio y puede resultar algo agobiante. Una solución es colocar precisamente un escurridor en el mueble de encima del fregadero, pero no cualquiera cuenta con esta opción. No obstante, quitar el escurridor de la encimera es una alternativa ideal para el aprovechamiento de la estancia.

Escurreplatos impoluto

Los escurridores son clave a la hora de completar con éxito la limpieza de la vajilla. Eso no significa, claro está, que este utensilio -normalmente de plástico- termine acumulando todos los restos que de alguna u otra forma el agua arrastra con los platos y los vasos. Todo ese líquido termina cayendo al fondo del escurridor y, si te paras a echarle un vistazo de vez en cuando, te darás cuenta de la cantidad de suciedad acumulada.

Un truco para averiguar si está limpio o si por el contario es importante que lo desinfectes es rociar oxígeno activo por todas partes. Si se forman burbujas, significa que es hora de que pases una bayeta por encima y lo dejes impoluto. También es importante que los guardes en su lugar en cuanto estén secos, ya que hay estudios que señalan que pasadas las 24 horas pueden empezar a acumular bacterias.

Escurrir en el fregadero

Si estás buscando una solución para quitar de en medio el escurridor porque no cuentas con espacio suficiente, puedes optar por una solución reducida. Se trata de un escurridor en versión reducida llamado Lillhavet que podrás encontrar en Ikea. Este colador te servirá tanto para escurrir los platos como para quitar la suciedad de las frutas y verduras. Su diseño está hecho de tal forma que se enganche con los bordes del fregadero y que, por lo tanto, puedas aprovechar ese espacio vacío del fregadero.

Al poder dejarlo encima del fregadero, puedes aprovechar también para escurrir la pasta. Tiene unas dimensiones interiores de 40 centímetros y un precio de 2,99 euros.