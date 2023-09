A la hora de repartir espacio en el armario para que todas las prendas tengan un sitio pararte a pensar si en realidad todo tiene cabida dentro. De vez en cuando es recomendable reordenar el interior y sacar toda la ropa para analizar si en realidad estás usando todo lo que hay dentro o si, por el contrario, puedes hacer sitio sacando algo.

Sin embargo, no todos los armarios dejan lugar para los zapatos. Su conservación no es tan sencilla como una prenda de ropa al uso y, por norma general, necesitan de más espacio para ser almacenados. Además, también entra el factor del ruido visual; para mantener un espacio que sea agradable para la vista y no resulte un caos hay que dedicarle tiempo.

Cada quien ordena las estancias a su gusto y busca sacar el mayor partido posible según el tiempo y el dinero del que dispongan. Las redes están llenas de trucos que buscan darle una vuelta a cada estancia sin invertir demasiado tiempo ni dinero. Ikea es una de las tiendas más conocidas, precisamente porque ofrece a los usuarios colecciones muy variadas a precios muy bajos para adaptarlos a cualquier bolsillo. Todos sus muebles siguen la política de "móntalo tú mismo", algo que a no todo el mundo le gusta por la complicación del proceso.

La gran superficie no solo cuenta con muebles en su catálogo. Ikea vende gran cantidad de productos útiles para el día a día que vienen a solventar pequeños problemas que pueden ir surgiendo. Incluso, si le echas ingenio puede que encuentres múltiples opciones a un producto que en realidad solo estaba pensado para una función determinada.

Olvídate de ensuciar el suelo de casa

En esta ocasión se trata del zapatero llamado Trones. Podrás colocar este mueble en cualquier pared de la estancia, aunque hay lugares en los que encajará de forma mucho más estética que en otros. Muchos usuarios de Internet han compartido un truco viral que permite convertir un zapatero convencional en un mueble ideal para el recibidor de la casa. Tan solo basta con colocar sobre el mueble -que tiene un precio de 29,99 euros cada dos zapateros- un tablero de madera con las mismas medidas y entonces podrás decorarlo con accesorios, además de usarlo para dejar las llaves o todo aquello que necesites antes de salir de casa.