Cada vez es más habitual encontrar en los estantes de las tiendas productos que prometen ser saludables y que además cuentan con un extra de proteínas para contribuir a objetivos como la ganancia de músculo. Pero ni todos estos productos son tan sanos como parecen ni podrás cumplir aquellos objetivos sin una rutina y consumo controlados. Es fundamental mirar la etiqueta para asegurarse de que la cantidad de azúcar es la adecuada y los ingredientes también. Mercadona es una de esas cadenas que ha incluido en su marca blanca, Hacendado, un amplio repertorio de artículos con su ‘+ proteina´, que ha cobrado gran popularidad en redes sociales. Estos productos incluyen desde leche hasta dulces del frigorífico como las natillas, mousse de chocolate o, en este caso, los yogures.

Y es que estos establecimientos españoles siguen incorporando novedades a sus estanterías. Se trata de productos que se van sumando a su cesta de la compra y que en no pocas ocasiones hacen las delicias de los compradores. La estrategia del supermercado no consiste únicamente en mostrar al público nuevos productos continuamente. Uno de los supermercados más famosos de España ha incluido mejoras en varios productos a lo largo de su historia en busca de un incremento de la calidad. Hacendado ha sido durante años una de las marcas blancas favoritas de los clientes, pero Deliplus no queda lejos.

Tanto la marca blanca de alimentos como la de cuidado corporal y belleza, Deliplus, van incluyendo paulatinamente en sus estantes este tipo de artículos para que los clientes vayan haciéndose una idea de las opciones que se manejan en el supermercado. En este caso, la novedad no forma parte de esta línea de productos saludables, pero muchos la han puesto a la altura de otro producto popular de la marca blanca, la crema de 100% cacahuete. Se trata de una crema de pistachos que incluye 200 gramos en cada tarro. Su precio es de 3,90 euros, aunque lo que más polémica ha levantado ha sido su composición. La etiqueta de ingredientes indica que el segundo más presente es el azúcar, casi la mitad, tal y como ha señalado el usuario de Tik Tok ‘Healthy Miguel’. En cuanto a la presencia de pistachos, este fruto seco forma el 45% del resultado final, seguido del azúcar -44,6 gramos por cada 100 gramos-.