A una celebración le sigue otra casi de inmediato, al menos en las grandes superficies. Las cadenas más grandes aprovechan el tirón de estas fechas para encadenar unas con otras y ocupar los estantes con artículos relacionados constantemente. A Halloween le siguieron los adornos y motivos navideños, el recibimiento de Año Nuevo y ahora, con un mes aun por delante, los regalos de San Valentín. Multitud de tiendas se tiñen de color rojo para recibir con los brazos abiertos la celebración del amor con rosas, corazones o cualquier detalle romántico.

Las grandes marcas saben cómo aprovechar el tirón de esta clase de eventos y por eso se suben al carro semanas antes para crear sus ediciones especiales. De esta forma, lanzan un producto distinto al que suelen producir de manera ilimitada y satisfacen la necesidad de sus más fieles clientes. Por supuesto, las marcas de bebidas alcohólicas no son menos.

La ginebra es uno de los alcoholes más famosos del mercado. El origen de su nombre deriva de la palabra “juniperus”, que realmente se traduce como enebro, puesto que la cebada destilada se aromatiza con las bayas de este árbol. En su día, la que hoy es una bebida mayoritariamente ociosa, incluso tuvo su uso para combatir enfermedades como la malaria -o el escorbuto-, ya que se usaba para mezclarla con la quinina -un alcaloide utilizado para combatir la enfermedad-.

Si se habla de las marcas más conocidas a nivel nacional y cuyo precio es accesible para la mayoría de los bolsillos, uno de los primeros nombres que viene a la mente de los consumidores es el Puerto de Indias. La marca tiene sus orígenes en Sevilla, lugar de procedencia de sus creadores, que se hicieron con una de las destilerías más icónicas de Andalucía para evitar su cierre. Aquel fue el inicio de la marca que se popularizó por su ginebra rosada y que ya está presente en más de cuarenta países.

No obstante, su extensión no hubiera sido posible sin su saber hacer. No es la primera vez que Puerto de Indias lanza una botella de edición especial. Lo hizo en su día con el Día de la Mujer, el Día de la Madre, la Feria, o la Comunidad LGBTIQ+. En esta ocasión, llega la edición limitada ‘Love’, cuyo precio es de 16,45 euros. La botella, tal y como indica la página web oficial de la marca, puede encontrarse en Amazon, Carrefour, Alcampo o Ahorramás.