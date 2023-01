No es extraño encontrarnos unas pequeñas motas blancas en el jamón. Especialmente cuando compramos una pata entera. Hay quien piensa que se trata de trozos de sal o pequeños cachos de hueso. También quien teme que sean huevos de algún tipo de insecto o bacteria que estarían indicando que la pieza se encuentra en mal estado. Pero nada más lejos de la realidad. Se trata de algo absolutamente normal, tal y como ha explicado a través de sus redes sociales el cortado de jamones Víctor Sanchego, uno de los más conocidos de España.

Tal y como ha explicado en su cuenta de TikTok Sanchego, esos puntos blancos son tirosina. "Esos cristales blanquecinos, son cristales de tirosina, que mucha gente llega a confundirlos con trozos de sal sin disolver por la curación, y nada más lejos de la realidad. En el proceso de maduración del jamón, se produce una degradación de las proteínas y como consecuencia tiene la formación de aminoácidos libres que terminan cristalizando, y de ahí la aparición de esos puntos blancos en el jamón", comienza relatando el experto.

¿A qué se debe la aparición de esos cristales de tirosina en el jamón? Esos cristales blanquecinos, son cristales de tirosina, que mucha gente llega a confundirlos con trozos de sal sin disolver por la curación, y nada más lejos de la realidad. En el proceso de maduración del jamón, se produce una degradación de las proteínas y como consecuencia tiene la formación de aminoácidos libres que terminan cristalizando, y de ahí la aparición de esos puntos blancos en el jamón. Pero como todo, existe una cara B, ya que estos cristales pueden aparecer también en piezas que tienen un pH elevado o donde la materia prima ha sido congelada. Por ejemplo en cerdos blancos. Y también en piezas donde la materia prima suele venir desde el centro de Europa congelada, aquí los cristales son de menor tamaño pero más abundantes. Además hoy en día se bajan cada vez más los porcentajes de sal en la elaboración del jamón, por lo que es posible que estemos induciendo a la aparición de estos cristales de tirosina en el jamón. No hay ningún problema en la ingesta de estos cristales, es más, sería misión imposible la eliminación de los mismos ya que se encuentran en todo el jamón.

Cómo conservar un jamón ya abierto

Como las uvas en Nochevieja, el jamón es un indispensable de las fechas navidades. Rara es la familia que no disfruta de una buena pata de cerdo en tan señaladas fechas. Aunque depende del tamaño, lo habitual es que este producto tarde días, incluso semanas en ser consumido al completo. Saber cómo conservarlo es fundamental para no echar a perder uno de los grandes manjares de la gastronomía española.

Tal y como afirman los expertos, la clave para conservar el jamón está en el propio jamón. Lo mejor es utilizar la propia grasa blanca. Para ello, y con la ayuda de un cuchillo bien afilado, se debe "raspar" la zona con sumo cuidado. Esto dejará en el filo una película de grasa que debemos untar por encima de la zona donde se han realizado los últimos cortes.

Posteriormente, debemos cubrir el jamón con papel de horno. El papel se quedará pegado. Luego hay que poner encima un trapo de cocina limpio y seco para protegerlo todo.

La conservación del jamón no acaba aquí. También es fundamental elegir dónde se guarda. Aquí hay varios aspectos fundamentales que no debemos pasar por alto: no debe estar cerca de radiadores ni lugares donde haya cambios de temperatura, no se aconseja que se deje en zonas que sean paso de aire (ventanas y puertas) ni en lugares que le dé directamente la luz del sol.

Este consejo ha sido popularizado por el experto en jamón Víctor Sánchez. Así lo ha revelado a través de sus redes sociales, en las que tiene decenas de miles de seguidores.

Víctor Sánchez también ha advertido que otros métodos tradicionales para conservar el jamón no son adecuados. Entre ellos, taparlo con papel de aluminio, cubrirlo con film transparente o untarlo en aceite.