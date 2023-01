Si eres de los que se han comprado una freidora de aire, probablemente te interese reducir el consumo de aceite diario en tu dieta. Aunque el aceite de oliva no sea considerado malo, no debemos abusar de él. Una freidora de aire puede ayudarte a preparar recetas deliciosas y que, aunque no sean saludables como las berlinas, son más ligeras y limpias al contener menos grasa.

Esta receta es muy similar a la de los donuts normales, pero con el toque de la freidora quedarán deliciosos, esponjosos y menos grasientos. Como materiales, necesitarás un rodillo y un molde circular para cortar los donuts, aunque puedes darles cualquier otra forma. Cosas que se pueden hacer con la airfryer que no sabías Ingredientes para la masa 140 gramos de leche tibia

1 cucharadita de vinagre

15 gramos de levadura fresca

65 gramos de azúcar

50 gramos de aceite de girasol

1 huevo + 1 yema

5 gramos de extracto de vainilla

320 gramos de harina de fuerza

pizca de sal Ingredientes para el glaseado 200 gramos de azúcar glass

2 cucharadas de agua

1 cucharadita de esencia de vainilla

Colorante (opcional) Preparación: En primer lugar, mezcla la leche y el vinagre y déjalo reposar cinco minutos. Después, mezcla el resto de ingredientes. Si no puedes moldear la masa, echa más harina, pero cuánta menos eches más esponjosos quedarán. Tras esto, unifica toda la masa en una bola y déjala reposar durante una hora; verás que dobla su volumen. Cuando haya pasado esa hora, estírala hasta que su grosor sea como el de un dedo. Con el molde circular corta los donuts y déjalos reposar otros 30 minutos. Pon a precalentar la freidora 4 minutos a 180º. Si no tiene opción de precalentar, puedes usarla algunos minutos a la misma temperatura. Una vez hayas hecho todo lo anterior, mételos en la freidora y echa un poco de aceite sobre ellos (si lo tienes en spray, mucho mejor). Cuando estén hechos, sácalos y déjalos enfriar en una rejilla. Por último, prepara el glaseado: Mezcla el azúcar, el agua, la vainilla y el colorante y baña los donuts con la mezcla.