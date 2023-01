. Cualquier detalle es una bonita muestra de cariño, sea del valor que sea. Por eso, los supermercados y las tiendas se llenan de obsequios de mayor o menor tamaño -lo mismo ocurre con el precio- que buscan cubrir cualquier necesidad o, simplemente, entretener.

De vez en cuando algunos de estos detalles más originales y llamativos se hacen virales en las redes sociales y consiguen captar a más compradores, que buscan los establecimientos donde hacerse con ellos rápidamente. Y es que para muchos lo más emocionante de estas fechas es sorprender o, por el contrario, dejarse sorprender. Eso sí, no siempre es necesario regalar a otra persona, ya que cuidarse a uno mismo también es muy importante. Por eso, muchas personas optan por hacerse regalos a sí mismos, lo cual garantiza un éxito porque nunca te vas a disgustar con lo que compraste.

Aun así, existen alternativas para los que no quieren perder esos nervios al arrancar el papel de regalo, aunque haya acudido ellos mismos a por el regalo. Amazon sin duda es una de las empresas más conocidas en el mundo entero desde hace unos años. En su catálogo pueden encontrarse infinidad de categorías entre las que dar con lo que buscas y que más se asemeje a las características y el precio que prefieras. Las listas de los productos más vendidos de la web se actualizan cada hora y registra cuáles están siendo los favoritos de sus usuarios por temática. No es extraño que alguno de sus productos se popularice gracias a las redes sociales. Es lo que ha ocurrido en este caso con sus cajas de devoluciones.

Estos paquetes consisten en cajas misteriosas que Amazon llena de productos que han sido devueltos a los almacenes y que no pueden volver a comercializarse. Es por ello que apuestan por darles una segunda vida incluyéndolos en estas cajas, cuyos precios varían según su peso o el número de productos que haya en su interior. El contenido de las cajas cambia en función de la temática: electrónica, cuidado personal, etc. Estos lotes de productos, sin embargo, no son adquiribles en la misma web de Amazon. Los usuarios que se hacen con ellas acuden a otras páginas secundarias.