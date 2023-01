Tener el pelo largo es el sueño de muchas. A menudo, sin embargo, dejarlo crecer parece toda una hazaña. Puede llevar mucho tiempo, sobre todo si ya tenemos el pelo medio largo. El cabello crece aproximadamente un centímetro al mes, pero sólo si se cuida de forma adecuada.

Si queremos tener el pelo más largo en poco tiempo tenemos que seguir algunos trucos. De hecho, debemos estimular las raíces y cuidar nuestro cabello de forma impecable para conseguir el efecto deseado.

Y no sólo eso, sino que hay ciertos comportamientos y productos que debemos evitar absolutamente si no queremos provocar el efecto contrario. Aquí tienes 5 consejos para que tu pelo crezca más rápido. Con frecuencia oímos hablar del romero como única solución para el crecimiento del cabello. Aunque el aceite es sin duda un excelente aliado, no dará los resultados deseados si no se siguen otros buenos hábitos.

En primer lugar, no ignoremos el poder de las tijeras. De hecho, el primer paso es recortar el vello al menos cada dos meses. Sobre todo si tenemos las puntas abiertas. Las puntas dañadas pueden hacer que el pelo parezca más corto de lo que es. Cuidado con algunos comportamientos que podríamos subestimar. Frotar el pelo con una toalla podría debilitarlo y romperlo. No frotar, sino frotar suavemente.

El calor es sin duda el mayor enemigo del cabello. Siempre intentamos protegerlos con productos adecuados y, si es posible, evitar su uso por completo. No sólo romero para hacer crecer el pelo más rápido, sino también los productos adecuados

Por supuesto, no debemos olvidar elegir el champú adecuado. El pelo necesita estar en perfecto estado de salud para crecer y los productos inadecuados podrían dañarlo, sobre todo en las raíces. Un champú inadecuado y agresivo puede obstruir los poros del cuero cabelludo. Esto ralentizará el crecimiento del vello. Por eso es muy importante conocer el tipo de cabello que tenemos y elegir los limpiadores más adecuados para no dañarlo.

El cuero cabelludo también necesita mucha atención y crear una rutina de belleza es esencial. Realizar una exfoliación del cuero cabelludo ayudará a mejorar la circulación sanguínea y, por tanto, a una mayor oxigenación de los bulbos. Nuestro cabello no sólo será más fuerte, sino que también crecerá más rápido.

No olvidemos las vitaminas

Las vitaminas son esenciales para el crecimiento del cabello. No sólo romero para hacer crecer el pelo más rápido, sino también los alimentos adecuados. Una dieta adecuada es sin duda la base de un cabello fuerte y sano. Sin embargo, existen algunas vitaminas específicas que nos ayudan a aumentar la longitud del cabello.

Entre las más famosas se encuentra la biotina, presente en la yema de huevo, la soja, las lentejas y los frutos secos. Esta vitamina ayudaría a la producción de queratina, una proteína contenida en la estructura del cabello. Otro elemento que sin duda debe suplementarse es el ácido fólico, que favorecería la renovación celular. Este componente se encuentra en las verduras de hoja verde y los cítricos. El champú con biotina, queratina y minerales lo puedes encontrar en Lidl con la marca Optisana.