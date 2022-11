Hace unas semanas que las tiendas de ropa sacaron de sus estantes las prendas más frescas y dejaron lugar a ropa de abrigo para pasar el invierno que se ajuste a la moda del momento. No son los únicos productos que han pasado a llenar los estantes. Los conjuntos y los artículos navideños ya cobran gran importancia de cara a las vacaciones y combinan el espíritu de la festividad con el frío de esta época del año.

La mayoría de grandes marcas siguen estas consignas. Primark es una cadena irlandesa de ropa y complementos que pertenece al grupo Associated British Foods. Puede ser considerada la cadena irlandesa de ropa y complementos -aunque ya incluyen una sección de hogar- ''low cost'' por excelencia. Cada vez son más quienes, cuando necesitan alguna prenda de ropa o accesorio, acuden a Primark, puesto que su catálogo es realmente extenso y diverso y con gran calidad-precio.

Además, la cadena destaca por sacar múltiples colecciones novedosas y, últimamente, con dibujos animados como protagonistas para despertar la melancolía de sus clientes. La firma vuelve a sorprender a su público con nuevas colecciones que nos trasladan de golpe a nuestra juventud. A pesar de que se suele decantar por personajes Disney, lo ha hecho con personajes de Cartoon Network Studios, Nintendo y otros.

No solo la ropa causa sensación entre los compradores. Los complementos a precios bajísimos son reclamos muy llamativos para los clientes que buscan, sobre todo, elementos de decoración variados y asequibles. Sin embargo, en este caso ha acaparado miradas una prenda de vestir. Se trata de unos leggins que han llamado la atención de los usuarios en las redes sociales por su forma, ya que el interior está cubierto por una capa que imita al pelo. De esta forma, los leggins convencionales se convierten en una prenda que, además de aportar comodidad, abrigan. Además, hacen efecto “push up” y están disponibles en varios colores: negro, gris, azul, marrón, etc. El precio de esta prenda que lleva ocupando los estantes de Primark desde hace varios años -no es novedad de esta última temporada- es de ocho euros. En cada paquete viene incluido únicamente un par.