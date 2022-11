Internet ha sido el caldo de cultivo de infinidad de personajes cuyo talento se dio a conocer a raíz de la viralización de sus vídeos. Son muchos los casos de estos artistas cuyas carreras musicales comenzaron casi por casualidad, cuando subían sus canciones y hacían sus versiones de otros temas y las compartían a través de sus redes.

Es lo que ocurrió con el cantante Xuso Jones. El 26 de mayo de 2011 compartió en su canal de Youtube un vídeo titulado “Cantando el pedido en el McAuto”. En él se podía ver al cantante junto con sus amigos haciendo un pedido un tanto especial en un McDonalds, ya que lo hicieron cantando. “Lo que hizo el aburrimiento y el hambre... ¡Nos pusimos a cantar el pedido y ya de paso alegramos el día de los empleados que se revolucionaron! el video este hecho sin maldad y sin reírnos de nadie lo hicimos para echarnos unas risas! un saludo a todos”, se puede leer en la descripción de la publicación, que cuenta con más de once millones de visualizaciones once años después.

Después de viralizarse, Xuso Jones comenzó con su carrera musical y pasó por programas como “Tu Cara me Suena”. Ahora, el artista se mantiene muy activo a través de sus redes sociales donde, además de promocionar sus últimos lanzamientos, sube gran cantidad de vídeos de humor. Aunque Tik Tok sea su fuente principal para subir este tipo de contenido, hace poco consiguió filmar a través de Instagram Stories una situación inesperada que posteriormente ha compilado en un solo vídeo que se ha hecho viral.

Jones se encontraba comprando un jarrón de cristal en un bazar cuando de repente empezaron a apagarse todas las luces del establecimiento. “He dejado el jarrón porque me han apagado las luces. Esto tiene que ser una broma, creo que me han dejado encerrado”, decía el cantante, incrédulo. Posteriormente, se acercó a la puerta y comprobó que, efectivamente, estaba cerrada. Tras comprobar si había alguien dentro, se dio cuenta de que se había quedado encerrado y no podía salir. Después de un rato dando una vuelta por el bazar, decidió llamar a la policía para que se pusieran en contacto con los dueños y le abrieran la puerta. Al final del vídeo, la dependienta de la tienda se disculpaba con Xuso Jones, que seguía riéndose después de la anécdota que acababa de grabar. “Pensaba que me estaban vacilando a mí”, dijo la trabajadora.