Llegaron hace un año a España y ya se han convertido en superventas. No hay influencer o famoso que no las utilice para "alegrar" sus platos. La marca "Just Spices", de origen alemán, la formaron tres amigos (Ole, Béla y Florian) tras un viaje por el mundo para descubrir las mejores especias. En 2014, finalmente iniciaron su proyecto y comenzaron a vender sus botes de colores en el mercado alemán. Cada bote ronda los seis euros.

Tienen más de 150 variedades de coloridos sazonadores. Una de las más famosas es su topping más famoso es el preparado en especial para tostadas de aguacate. "Es espectacular", comentan los usuarios. Esta mezcla lleva: sal marina, semillas de sésamo negro enteros, 20 % hojuelas de tomate, pimienta negra triturada, 2 % pimiento chile granulado, pimienta rosa triturada. Aunque se vende como un sazonador para el aguacate sirve también para ensaladas y otros platos porque es muy versátil. View this post on Instagram A post shared by Just Spices España (@justspices_es) La variedad es infinita y otro de los más vendidos es el sazonador para pollo, para tortilla de patatas, para pasta o pizza. Quienes las han probado aseguran que todas dan un toque especial a los platos y mejoran su sabor con un sólo gesto. Otro de los puntos fuertes de esta marca es que también tiene condimentos para dulces. Hay toppins para chai latte, tarta de zanahoria, "banana bread" o Porridge manzana y canela. Las especias de moda se venden por internet y en España también se distribuyen a través de Carrefour. Ensalada de aguacate Ingredientes: Para el aderezo: 100 g de moras

1 cda. de vinagre balsámico

1 cda. de aceite de oliva

1 cda. de espirulina en polvo Así es como se deben guardar los aguacates para que no se oxiden Para el bol: 1 aguacate

1 pimiento rojo

1 pimiento naranja o mini pimiento

150 g de tomates cherry amarillos

1 pepino

2 puñados de brotes de espinacas

50 g de moras

1 lata pequeña de maíz

150 g de queso feta

2 cdtas. de Aguacate Topping Preparación: Para hacer el aderezo, pon todos los ingredientes en un recipiente alto y tritúralos. A continuación, para hacer el bol, corta el aguacate por la mitad y córtalo en rodajas finas. Corta los pimientos por la mitad, quítales las semillas y córtalos en dados. Lava los tomates cherry y córtalos por la mitad. Corta el pepino en tiras largas con ayuda de un pelador. Lava los brotes de espinacas y sécalos. Corta las moras por la mitad. Pon todos los ingredientes en un bol, vierte el aderezo por encima y adórnalo con el Aguacate Topping.