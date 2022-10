El vino es sin duda un placer que muchos disfrutan. De hecho, para muchos se convierte en una auténtica pasión. No son pocas las personas que lo coleccionan, e incluso crean una bodega en casa. Perfecto para el aperitivo con los amigos o para acompañar una pechuga de pollo ligera, el vino tinto es especialmente apreciado por los entendidos.

Sin embargo, puede ocurrir algo catastrófico por culpa de esta bebida. Manchar nuestro vestido o pantalón favorito con vino tinto puede ser una verdadera tragedia. Este líquido es especialmente difícil de eliminar y puede convertirse en un molesto inconveniente. Sin embargo, con algunos trucos, incluso las manchas más insidiosas pueden desaparecer por completo.

No compramos productos químicos agresivos

Hay muchos productos químicos y a menudo caros para eliminar este tipo de manchas. Sin embargo, no siempre tienen el efecto deseado. El vino, de hecho, es fácilmente absorbido por el tejido, dejando feas manchas. A veces también pueden contener elementos especialmente tóxicos, que podrían provocar alergias. En algunos casos, por el contrario, si el detergente es demasiado agresivo, puede llegar a estropear aún más el tejido. Para evitarlo, eliminamos las manchas de vino tinto de los tejidos de color con estos ingredientes que tenemos en casa. De este modo, no gastaremos más de lo necesario y no tendremos que lidiar con productos químicos.

Este ingrediente que todos tenemos en la cocina nos salvará

El primer remedio es la sal. Que sea gruesa o fina es irrelevante, lo importante es que la mancha sea fresca. Simplemente ponemos un poco de este ingrediente en la zona afectada y lo dejamos actuar durante al menos 30 minutos. Después, cepillar con cuidado y lavar en la lavadora. La mayor parte de la mancha ya debería haber desaparecido tras eliminar los restos de sal. De nuevo, si la mancha es reciente, podemos mojar la zona con agua con gas, que actuará como pretratamiento para el posterior lavado. También podemos utilizar vino blanco espumoso, que tendrá el mismo efecto.

Otro remedio que no todo el mundo conoce es la leche. De hecho, esta bebida también es muy eficaz para eliminar las manchas de tinta de las camisas y los pantalones. Calentamos la leche hasta que hierva y luego sumergimos la prenda, o al menos la parte manchada, en ella durante al menos 10 minutos. Luego lavamos en la lavadora. Si la prenda es delicada, también podemos probar con zumo de limón.

Finalmente, un último remedio posible es la pasta de dientes, pero no debe ser del tipo blanqueador. De hecho, estos podrían decolorar cualquier ropa o mantel. Ponemos una pequeña cantidad de pasta de dientes sobre la mancha y la dejamos durante unas 24 horas. Aclaramos y fregamos bien y luego procedemos al lavado normal.

Todos estos productos los puedes encontrar con facilidad en los supermercados Mercadona.