Dicen que el secreto de la pizza está en la masa. Mercadona cuenta con una amplia variedad de bases de pizza, pero esta vez se ha atrevido con un nuevo producto para los amantes de la comida italiana: el calzone. En este caso, la masa no es lo que más destacan los usuarios (muchos dicen que está acartonada), pero este nuevo producto está arrasando en ventas y muchos clientes lo dicen alto y claro: "Está riquísimo".

El nuevo calzone de Mercadona está relleno de jamón cocido y queso, el envase trae 400 gramos y cuesta 3.60 euros.

Cada vez que la cadena de supermercados valenciana lanza un nuevo producto hay opiniones para todos los gustos. En el caso del nuevo calzone la cosa está muy dividida: está la gente que dice que no sabe a nada o que el jamón cocido del relleno "está un poco ácido" y no se mezcla bien con el queso; y, del otro lado, quienes aseguran que lo han probado y les encanta. Luego también están los que critican constantemente que todos los productos lleven azúcar: "No entiendo el porqué esto tiene que llevar azúcar. Parece que es un ingrediente indispensable para hacer una calzone…" Hay opiniones para todos los gustos.

Entre los productos preparados de Mercadona, hay varios que tiene una gran acogida entre la clientela. Las nuevas lasañas han sido durante meses uno de los productos más vendidos. Otra estrella de los lineales es la tortilla de patatas precocinada (en este artículo te contamos cuál es el secreto de este producto). La calve de este tipo de productos es que renuevan la receta habitualmente para adaptarse mejor a los gustos del cliente y las necesidades del mercado. Otro producto que se ha renovado estos últimos meses son las patatas alioli de la marca Hacendado. La compañía apuesta por un sabor y una textura más casera, con menos aditivos y con una nueva salsa de alioli y perejil en su interior.