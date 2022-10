Entrenar, cuidarse e intentar mantenerse en forma no tiene porque estar obligatoriamente reñido con disfrutar de algunos placeres en cuanto a comidas se refiere. A priori, una dieta equilibrada y pensada para los amantes del deporte y la vida fitness no suele incluir productos como el helado, o al menos no de manera asidua. Sin embargo Mercadona lo ha vuelto a hacer y ofrece la alternativa ideal con su helado proteico. Dentro de su gama +Proteínas ha lanzado un helado con sabor plátano y brownie cuyo macros son mucho más interesantes que los de productos similares.

En este caso, el helado de proteico de Mercadona cuenta con menor cantidad de azúcar que los helados convencionales al estar edulcorado con eritritol, sucralosa y maltitol. Esto significa que, si bien, su aporte calórico es inferior, deben tenerse en cuenta estos componentes en caso de que se tenga sensibilidad a estos endulzantes y cómo puedan sentar en nuestros estómagos. Sin embargo, este novedad de Mercadona sigue siendo una buena alternativa para quien busque tener en su congelador una capricho que aporte menos calorías y, por el contrario, cuente con un aporte interesante de proteínas.