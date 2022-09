Lidl destaca por ser un supermercado que ofrece muchos productos internacionales. También por sus precios competitivos y continuas promociones. Eso es lo que ha hecho ahora con uno de sus artículos estrella, una botella de viaje que ahora ha rebajado por encima del 50%. Esta es la última gran apuesta de los supermercados alemanes.

Se trata de un botellín de viaje muy resistente con paredes dobles. Hasta ahora, Lidl vendía este artículo a 19,90 euros. Ahora, la compañía ha decidido rebajarlo a 7,99. Se trata de un recipiente con estructura aislante, lo que le permite mantener el líquido frío o caliente durante más tiempo. Se vende en cuatro colores: azul, gris, lila y rosa. Tiene una capacidad de 350 mililitros y puede lavarse en el lavavajillas.

Lidl es una cadena de supermercados alemana fundada en 1930. Comenzó a expandirse en la década de los 70 del siglo pasado por el país germano y, a finales de los 80 hizo lo propio por el resto del viejo continente. Su primera tienda en España la abrió en Lleida en 1994. Desde entonces cuenta con más de 600 supermercados por todo el país.

Pero su éxito no está (o no solo al menos) basado solo en la alimentación. De hecho Lidl cuenta con numerosos productos que tienen que ver con la limpieza del hogar y que muchas veces triunfan entre los que son aficionados a las tareas del hogar (o entre aquellos a los que no les queda más remedio que serlo, que de esos hay muchos). El caso es que venden muchos electrodomésticos que nos pueden ayudar (y mucho) en el día a día.