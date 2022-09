La estrategia de Mercadona no consiste únicamente en mostrar al público nuevos productos continuamente. Uno de los supermercados más famosos de España ha incluido mejoras en varios productos a lo largo de su historia en busca de un incremento de la calidad. Hacendado ha sido durante años una de las marcas blancas favoritas de los clientes. Destaca su distinción del resto de marcas, no tanto por el precio, sino por la diversidad y originalidad de sus productos. De esta forma, Mercadona llena sus estantes tanto de productos de marcas reconocidas como de los suyos propios, dejando a los clientes que sean ellos los que eligen qué comprar. No queda ahí la cosa. Recientemente, la cadena de supermercados comenzó a incluir en sus centros cocinas para llevar o comer en el sitio comida casera, con un incluso un sistema de autoservicio.

Así como Deliplus es el derivado para los productos cosméticos, Hacendado lo es para los alimentos y las bebidas. Ha sido el caso de esta sus patatas alioli Hacendado. La nueva receta ha incluido diversas mejoras, tal y como apunta la misma empresa: Mejora de su textura y sabor; mejor tratamiento de la patata, cocinada en su punto óptimo de cocción; nueva salsa de color blanco con perejil; y reducción de aditivos y trazas. El cambio de receta ha despertado también entre los consumidores la curiosidad sobre un alimento similar: sus patatas bravas con mayonesa. "¿Por qué habéis retirado las patatas bravas con mayonesa y sólo las hay con alioli?", preguntaba un usuario, que obtenía por respuesta: "Buenas tardes. No disponemos de esa información. No obstante, trasladamos tu comentario a los responsables para que lo tengan en cuenta. Un saludo". Mercadona trae la solución para los pelos con tintes A lo largo de la historia de los establecimientos, muchos productos han sido retirados de las tiendas. Otros tantos de estos, ante el reclamo de los consumidores, consiguieron volver a hacerse un sitio en las estanterías. Las colonias de la serie Monogotas comenzaron siendo un total de siete olores distintos, de los cuales solo sobrevivieron: fresa, mango, melón, pera. coco, manzana y mora. En 2020 llegó una nueva renovación que dejó únicamente espacio a al coco, la manzana y la mora. Posteriormente se unió la vainilla. Los envases de la colonia de la marca Deliplus, de vidrio y forma cilíndrica, son muy cómodos de transportar a cualquier parte, ya que los botes de cristal tan solo contienen 100 mililitros.