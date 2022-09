Cada vez hay más gente que se decide a abandonar una dieta carnívora y se decide por una alimentación vegetariana.

Y es que la alimentación vegana es una opción cada vez más extendida. Por diversos motivos, muchas personas optan por un consumo alimenticio en el cual prescinden de todo tipo de productos de origen animal. Bien es cierto que, al principio, esto limita un poco las opciones culinarias. Sin embargo, existen numerosas alternativas veganas que harán las delicias de cualquier comensal, y que permiten mantener una dieta rica, variada y saludable.

Los postres no son algo ajeno a este hecho. Aunque habitualmente se utilizan productos como la leche, la mantequilla o los huevos, la opción de sustituirlos por otros ingredientes de origen vegetal es siempre un recurso al alcance de la mano.

Si buscas recetas de postres veganos con la garantía del mejor sabor, toma nota de estas recomendaciones.

Pero un documental de La Sexta ha sacado a relucir una curiosa forma de comer morcilla, "vegana", aunque no tenemos claro si es objetivamente vegana.

"No contiene nada de origen animal, la sangre es suya y la manteca de cerdo se sustituye por manteca de coco", comienza diciendo el empresario que se dedica a realizar este tipo de experiencias. "Cada uno se saca su propia sangre, la echan dentro del arroz y lo introducen entro de una especie de tripa vegana", asegura. Luego, introducen el producto 20 minutos dentro de agua hirviendo y listo, tienen la morcilla hecha con sangre humana. "He tenido muchas críticas del pueblo, desde loco, caníbal, va a venir la Guardia Civil a casa... Esto es legal, quién te prohíbe probar algún fluido tuyo, aunque no puedes probar la de otros, la experiencia es personal e intransferible", indica.