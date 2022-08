Lidl ha ganado popularidad en el mercado español gracias a la venta de productos de todo tipo a precios bajos, no solo en lo que respecta a la alimentación y la bebida. La marca alemana, ya extendida por más de 30 países, destaca por la distribución temporal de materiales según la temática: equipamiento deportivo, herramientas, material escolar, decoración, iluminación, y un largo etcétera.

Desde entonces la cadena de supermercados ha intentado ser un poco original en sus propuestas. En este sentido los electrodomésticos se han convertido en un must entre sus clientes. No en vano todos los que acuden a hacer su compra diaria casi que acaban encontrando algo que les convence en las estanterías en las que no se vende alimentación. En este sentido los folletos de Lidl se han convertido en los más buscados. Quién más quién menos busca en estas publicaciones cosas que regalar tanto en Navidad como en otras fechas especiales como el cumpleaños.

Tal es la necesidad de llegar a todo el mercado que muchas empresas de todos los sectores han tirado de ingenio para captar clientes a través de las redes sociales. Lidl España también cuenta con su cuenta en Twitter donde, además de atender las consultas y quejas de los clientes, promociona alguno de sus productos con chistes o buscando la interacción del público. Además, aquellos que siguen su cuenta -que son más de 180 000 personas- pueden estar al tanto de los sorteos que la marca realiza de vez en cuando.

Con el verano, uno de los productos clave para todos los supermercados son aquellos que aportan una sensación mayor de frescor. En el caso de la ropa, las prendas ligeras son claves para la supervivencia ante las altas temperaturas, por eso las ofertas de Lidl en esta época se orientan hacia ello. Una prenda en particular ha conquistado a los clientes. Se trata de un vestido de tirantes finos y por encima de la rodilla. Su precio, de 9,99 euros, lo convierte en una opción asequible para que pase a formar parte de cualquier fondo de armario. Además, su tonalidad rosa aporta color y vistosidad al estilo, aunque también podrás encontrarlo con estampado floral, en ambos casos fácilmente combinables. Un clásico de verano que te aportará un estilo sencillo, fresco y despreocupado.