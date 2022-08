La cocina de aprovechamiento (tratar de reciclar los alimentos al máximo para no tener que tirarlos) es una práctica cada vez más extendida. A pesar de que no es nada nuevo, los "realfooders" (gente que sigue el movimiento creador por el nutricionista Carlos Ríos que consiste en no comer utraprocesados) se suman a la idea y hacen cada vez más recetas enfocadas a aprovechan bien todos los ingredientes de la nevera.

Una de las últimas recetas que propone el nutricionista en Instagram son unos "snaks de patata anti desperdicio". La idea es no tirar la monda de las patatas para poder comerla a modo de aperitivo. "Son el snack perfecto junto a una salsa dip que hemos elaborado con aguacate, yogur griego y hummus", comentan. El nuevo y controvertido negocio de Carlos Ríos que le hace la competencia a Mc Donalds En la receta, ponen la moda de la patata en un recipiente les echan sal, pimienta y especias al gusto y las agitan para que se impregnen bien de todo. Después, lo cocinan en una freidora de aire para evitar que tengan aceites y las acompañan de una salsa de aguacate, yogur y hummus. Son muchas las personas que no se han mostrado del todo convencidas con esta propuesta. Hay quien comenta que de esta forma se comerán todos los pesticidas que se utilizan en la agricultura. "Las pieles suelen estar bastante sucias", apuntan. Otros usuarios, en cambio, se muestran encantados con la propuesta y puntualizan que esta receta solo es apta para patatas cultivadas de forma ecológica sin pesticidas.