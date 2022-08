La salsa rosa perfecta para este verano no lleva ni kétchup ni mayonesa; es decir, no engorda y es una opción perfecta para ensaladas. Este aliño sirve tanto para la ensaladilla rusa, como para sándwiches o ensaladas de pasta. Se trata de una salsa muy común en entre los "realfooders" (personas que no incluyen ultraprocesados en su dieta). De tal forma que, esta salsa rosa no sólo no engorda sino que es saludable porque no está hecha con ningún alimento procesado. La clave está en sustituir unos ingredientes por otros. El resultado: un aliño fresco, sabroso y de un color rosa intenso.

Ingredientes para una salsa rosa saludable: 150gr de yogur griego natural

Media remolacha cocida (y un poco del líquido)

Zumo de medio limón

Un chorrito de aceite de oliva virgen extra (AOVE)

Sal y pimienta al gusto La elaboración no tiene ningún misterio. Basta con triturar todos los ingredientes y probar para rectificar de sal o de aceite. Si la textura es demasiado líquida añadiremos yogur y si, por el contrario, es muy espesa, con un chorrito de aceite de oliva se soluciona. Otras recetas saludables Si buscas opciones para comer saludable este verano, además de este aliño de ensaladas, en nuestra sección de recetas fáciles tenemos varias opciones. Una de las cenas más aclamadas entre quienes cuidarse sin renunciar a un capricho son las patatas deluxe saludables. Una vez más, la clave está en las salsas. Para hacer estas patatas gajo es necesario cocinarlas primero al vapor y luego hornearlas para que quede crujientes. En cuanto a las salsas, se puede acompañar de hummus, guacamole o un alioli verde de aguacate. La elaboración es muy sencilla: en una batidora se pone un aguacate, un diente de ajo, un poco de leche o leche vaporada y sal. Se tritura todo hasta que quede una pasta y ¡listo!