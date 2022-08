El nuevo producto congelado de Mercadona no ha dejado indiferente a nadie. Tiene tantas críticas como personas que lo defienden. El caso es que para muchos era un artículo desconocido y eso ha hecho que les haya causado tanta sorpresa como rechazo. Se trata de unos macarrones cocidos congelados. Es decir, pasta ya cocinada para calentar y listo. Hay quien no entiende el sentido de este producto porque opinan que no se tarda demasiado en cocer pasta; y, del otro lado, hay quien defiende que es un recurso muy útil para quienes no tienen mucho tiempo.

"Lo que tardas en descongelarla te puedes cocer pasta seca", comentaba un joven que no veía sentido a este producto. "Dentro de unos días nos lo darán masticado y digerido", comentaba otra clienta. "Está genial, no es vaguería. Si no tienes tiempo y te faltan horas, te saca de un apuro, no es vaguería, pero cada un@ piense lo q quiera. A mí m viene genial y el arroz en bolsa también", opinaba una usuaria partidaria de este tipo de congelados que le solucionan rápido una comida. Otras personas también apuntaban a personas que no pueden cocinar: "hay gente que por su situación esto les puede venir muy bien, ya sea por dependencia o por algún tipo de enfermedad que imposibilite cocinar". Cómo se cocina la pasta cocida La pasta previamente cocida y después congelada, no necesita volver a cocerse. La idea de este producto es que esté listo al calentarlo en el microondas. Quienes la han probado lo explican así: "Las bolsitas se meten en el microondas dos minutos aproximadamente y ya está listo, para aquellos que por falta de tiempo ya sea por trabajo u otros asuntos personales viene muy bien". El producto incluye tres bolsitas individuales de 200 gramos cada una para hacer por raciones en el micro. Estos macarrones congelados cuestan 2 euros. Mercadona no es la primera vez que lanza un producto así. Hace algunos años tenía un formato de pasta en espiral que venían en bolsas de 100 gramos que algunos clientes aún recuerdan porque les resultaban muy útiles.