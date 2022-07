Lidl lo ha vuelto a hacer. El gigante alemán de los supermercados ha "tirado" el precio de uno de sus productos estrella para niños, que ahora tiene un precio inferior a los 10 euros. La decisión ha sorprendido a los clientes.

El producto en cuestión es un protector para el carro de la compra. Se trata de un artículo ideal para ir con los más pequeños al supermercados: además de garantizar una sujeción cómoda y segura al carrito, también permite que los niños disfruten de la tarea, ya que lleva dos colgadores: un anillo de dentición y un papel que cruje.

Hasta ahora, el protector tenía un precio de 14,99 euros. Ahora Lidl lo ha rebajado un 33%, costando 9,99 euros.

El producto tiene unas medidas aproximadas de 19x6,8x20 centímetros. Está fabricado en poliéster y algodón y se puede lavar a máquina. Está fabricado por la firma Badabulle y dispone de dos años de garantía.

Los compradores ha dado una valoración de 4,3/5 en la página oficial de Lidl.

Lidl es una cadena de supermercados alemana fundada en 1930. Comenzó a expandirse en la década de los 70 del siglo pasado por el país germano y, a finales de los 80 hizo lo propio por el resto del viejo continente. Su primera tienda en España la abrió en Lleida en 1994. Desde entonces cuenta con más de 600 supermercados por todo el país.

Pero su éxito no está (o no solo al menos) basado solo en la alimentación. De hecho Lidl cuenta con numerosos productos que tienen que ver con la limpieza del hogar y que muchas veces triunfan entre los que son aficionados a las tareas del hogar (o entre aquellos a los que no les queda más remedio que serlo, que de esos hay muchos). El caso es que venden muchos electrodomésticos que nos pueden ayudar (y mucho) en el día a día.