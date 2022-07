Hay una máxima irrefutable sobre la alimentación que hay que seguir tanto si se está cumplir tanto si se está siguiendo una dieta saludable si los comes todos los días), como si no: "el desayuno es la comida más importante del día". Comenzar el día con tras haber ingerido un buen desayuno gozamos de la de la vitalidad necesaria para afrontar el resto de la jornada. El aporte energético es clave para rendir de une forma efectiva. Además, con el estómago lleno se evita caer en la tentación del "picar entre horas" y consumir aquellos productos industriales que no benefician ni a nuestra forma física ni a nuestra salud.

Como decíamos, el desayuno es la comida más importante del día. Pero ojo, no cualquier desayuno vale. Si has comenzado un plan de adelgazamiento o estás dispuesto a iniciarlos tras los excesos de las vacaciones y el verano tienes que tener en cuenta que para conseguirlo hay un único alimento que debes desterrar de tu dieta: el azúcar. La bollería industrial y muchos otros productos que en el supermercado están colocados como alimentos de desayunos" contienen grandes cantidades de azúcar y grasas que suponen un problema para la salud y facilitan que ganemos kilos de más. A la hora de adelgazar lo importante es saber qué comer y, sobre todo, el evitar aquello que nos encanta y que nos hace engorar. Sin embargo, existen diferentes postres para saciar nuestro lado más goloso y disfrutar con deliciosos postres. Uno de ellos es la deliciosa tarta de yogurt griego. Y es que este tipo de lácteos es un aliado fundamental a la hora de perder peso. Un yogur puede aportar alrededor del 49% del calcio que tu cuerpo necesita al día, un 38% del fósforo, un 18% de potasio y un 12% del magnesio. Sin embargo, un estudio británico acaba de revelar que los yogures que compramos en los supermercados pueden ser una fuente "elevada" y "no reconocida" de azúcar. La mayoría tiene tanto como los refrescos. La mejor opción para saber que estás comiendo un yogur sano es sin duda alguna hacerlo tú mismo en casa. A continuación, te dejamos una sencilla receta para elaborar este postre de forma fácil y para la que solo necesitarás una olla, un termo y un termómetro: Ingredientes para hacer yogur casero -250 ml de leche entera -1 cucharada sopera de yogur natural - 1 cucharadita de azúcar o miel Yogur casero, paso a paso -Vierte la leche en una olla, y calienta durante 10 minutos a uno 90 grados sin que llegue a hervir. Se recomienda comprobar la temperatura con un termómetro. -Después, saca del fuego y echa la leche en un termo con la cucharada de yogur. Deja reposar, aproximadamente durante una media hora, hasta que baje a unos 45 grados. -Añade una cucharada de azúcar o miel para darle un sabor más dulzón y mezcla bien. -Tapa el termo y espera cuatro horas para que los fermentos hagan su trabajo. -Pasado ese tiempo, abre, escurre con un colador fino el suero, remueve y reparte el contenido en vasos con tapa.