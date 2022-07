Guerra abierta a Carlos Ríos. Al creador del movimiento "realfooder" le llueven las críticas tras el lanzamiento de sus últimos productos. Esto es todo lo que ha pasado.

El follón comenzó en las redes sociales después de que Carlos Ríos sacase dos nuevos productos: unos helados y unos croissants que llevan el sello "Realfooding".

Fueron muchos, entre clientes y nutricionistas, los que se lanzaron a criticar la nueva batería de productos comercializados por Ríos, al entender que se salía completamente de la línea que venía defendiendo en los últimos años. Y no solo eso, además criticaban que no se trataba de alimentos sanos ni bien procesados.

La polémica ha trascendido de las redes sociales a la calle. La presentadora Nuria Marín ha sido la última en hacerse eco del asunto. "Si te dedicas a demonizar determinados productos, cuando comercializas productos, es normal que otros los demonicen, porque es lo que has hecho tú", ha razonado la presentadora de Telecinco.

"Es normal que cuando empiezas a ganar se te echen encima, bien por envidia bien porque no están de acuerdo", ha agregado, antes de rematar: "Lo dejé de seguir porque me parecía radical. Me hacía sentir culpable".

El gazpacho de la discordia

El movimiento "realfooding", impulsado por Carlos Ríos, es todo un fenómeno de masas. Desde hace años, ha lanzado también su propia marca para comercializar lo que, en principio, son alimentos sanos. Pero estos no son necesariamente los más sanos del mercado. Así lo ha demostrado recientemente un usuarios de TikTok, que ha demostrado que uno de los productos estrella de Carlos Ríos no es el mejor: Mercadona tiene uno aún más natural.

El producto en cuestión es el gazpacho. Según denuncia este usuario en las redes sociales, el litro de la marca Realfooding, la de Carlos Ríos, cuesta unos 3 euros en el supermercado. "Por llevar el sellito", señala. Los ingredientes, tal y como él afirma, "están bien": está compuesto por tomate fresco, agua, pimiento fresco, pepino fresco, aceite de oliva, vinagre de Jerez, ajo, sal marina y aceite de oliva. Un 81% del total son hortalizas mientras que un 4,7% es aceite de oliva.

El problema es que, tal y como señala, el gazpacho de Carlos Ríos sale perdiendo si lo comparamos con el de Mercadona. "Cuesta 1,3 euros el litro y lleva un 96% de hortalizas frescas y un 2,2% de aceite de oliva virgen extra", señala, antes de advertir a sus seguidores: "Os la están colando, os la están colando fuerte".