La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado de la venta de un falso producto "sin azúcar" que sin embargo lleva una cantidad extra de fructosa que no forma parte de forma natural al alimento.

El objetivo de estos "mensajes presuntamente saludables" no es otra que "aumentar las ventas, sean o no ciertos", según la OCU:

La organización de consumidores ha denunciado en su página web en concreto un paquete de jengibre deshidratado envasado que se anuncia como un producto "sin azúcar", pero que lleva "un 10% de fructosa añadida" en su lista de ingredientes.

La fructosa, según ha informa la ICU, es el hidrato de carbono característico de la fruta y la miel. Su estructura es similar a la glucosa y cuando se unen las dos forman sacarosa, el azúcar común.

La OCU ha denunciado que indicar "sin azúcar" en este tipo de productos supone "un incumplimiento claro de la normativa", ya que solo pueden llevar este indicativo aquellos alimentos a los que "no se le ha añadido ningún monosacárido (glucosa, fructosa, etc), disacárido (sacarosa, lactosa, etc) o alimento con función edulcorante (como miel, la melaza, el jarabe de arce, etc.)".

La industria juega con el término azúcar, que se suele referir a la sacarosa, pero puede que se le adicione otro tipo de azúcar, como la fructosa, han señalado desde la OCU.

Por ello, la Organización de Consumidores y Usuarios ha insistido en la necesidad de un buen etiquetado para que no se induzca al error al consumidor. Aunque la fructosa es el azúcar "natural" de la fruta, "no debe añadirse de forma indiscriminada.

Finalmente, han explicado que dosis elevadas de fructosa pueden provocar complicaciones metabólicas.