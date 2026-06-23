Ni móvil ni tele: los chollos de hogar y cocina del Prime Day que más merecen la pena este verano

¿A quién no le apetece encontrar una buena rebaja justo cuando más la necesita? El Prime Day de Amazon vuelve a convertirse en ese momento del año en el que el “lo miro luego” deja de ser una opción.

Durante cuatro días (del 23 al 26 de junio) el carrito se llena solo: cientos de ofertas en todas las categorías, muchas de ellas con ese aire de oportunidad que no conviene dejar escapar. Porque sí, los precios cambian rápido, y lo que hoy está rebajado puede desaparecer en cuestión de horas.

Cómo conseguir un precio aún más bajo: lo mejor de las ofertas del Prime Day 2026 Eso sí: no olvides que para disfrutar de todos los descuentos del Prime Day, necesitas contar con una suscripción Prime, la misma que te permitirá ahorrarte el envío y recibirlo en tiempo récord. Recuerda que si nunca has sido usuario Prime, puedes disfrutar de 30 días de prueba gratuita, sino la tarifa es de 4,99 €, un importe mucho menor al de los posibles gastos de envío que te vas a ahorrar con tu suscripción. Además, más allá de acceder a estas promociones exclusivas, podrás disfrutar de todo el catálogo de Prime Video con la misma suscripción. Todo ventajas.

Prime Day 2026: las mejores ofertas para el hogar que no vas a querer dejar pasar

En ESNCIAL hemos reunido una selección pensada para quienes quieren renovar sin complicarse: pequeños cambios que hacen la vida más fácil, desde una cafetera superautomática que convierte las mañanas en otra cosa, hasta un set de cuchillos mondadores o un juego de herramientas básico que siempre termina haciendo falta.

Efectivamente, se trata de esos objetos cotidianos que se sustituyen tarde o temprano… y que, cuando bajan de precio, se convierten en una excusa perfecta. Porque si algo tiene el Prime Day 2026 es eso: decisiones rápidas, tentaciones constantes y la sensación de que, si lo dejas pasar, ya será tarde.

Las mejores recopilaciones de ofertas del Amazon Prime 2026

Las mejores ofertas de hogar y cocina de Prime Day

El juego de 103 piezas de brocas y puntas de atornillar de Bosch

Es una de esas ofertas que resuelven casi cualquier trabajo de bricolaje y que ahora resulta especialmente interesante gracias a su rebaja. Incluye brocas para madera, metal y mampostería, además de una amplia selección de puntas de atornillar, llaves de vaso y sierras de corona para afrontar múltiples tareas con un solo kit.

La aspiradora vertical Rowenta X-Pert 7.60

La Rowenta X-Pert 7.60 se ha convertido en una de las aspiradoras sin cable más buscadas y ahora destaca aún más por su rebaja. Con motor de 140 W, ofrece una potencia real para eliminar polvo y suciedad en todo tipo de superficies, del suelo al techo. Su punto fuerte es el diseño ultraligero (solo 1,2 kg en mano), que facilita la limpieza sin esfuerzo.

Con hasta 45 minutos de autonomía, cabezal LED para ver la suciedad oculta y accesorios para sofá y coche, es una opción muy completa para el hogar. Potencia, comodidad y ahora, mejor precio: una oportunidad clara de compra en oferta.

Amazon rebaja el Fire TV a menos de 24 euros por el Prime Day 2026

Con más de 1000 unidades vendidas en las últimas horas, este Fire TV se ha convertido en la solución perfecta para quienes quieren disfrutar de sus plataformas de streaming favoritas, pero no cuentan con una televisión de ultima generación.

En concreto, este dispositivo permite acceder fácilmente a contenido en calidad Full HD. Solo necesitas una suscripción activa a tus plataformas favoritas, conectarlo y, ¡voilá! Sin configuraciones complejas ni pasos innecesarios. Además, puedes llevarlo contigo a cualquier lugar para disfrutar donde y cuando desees de tus series o películas favoritas.

La mosquitera magnética para colocar en puertas y ventanas

Di adiós a los mosquitos este verano con la mosquitera magnética Apalus. Su cierre automático con imanes garantiza un sellado completo, evitando la entrada de insectos sin complicaciones. Se instala en minutos, sin herramientas, y permite el paso cómodo de personas y mascotas. Además, su resistencia y durabilidad la han convertido en una de las mejor valoradas por los usuarios.

Para disfrutar de unos buenos smothies: la licuadora Philips Avance Collection a su precio mínimo

La Philips Avance Collection HR1921/20 se posiciona como una de las licuadoras más prácticas y potentes del momento, ahora aún más interesante por su precio rebajado. Su tubo XXL permite introducir frutas y verduras enteras, ahorrando tiempo desde el primer uso, mientras su motor de 1100 W garantiza una extracción rápida y eficiente.

Destaca la tecnología FibreBoost, que permite elegir entre zumo suave o con más fibra según el gusto, y su sistema QuickClean facilita la limpieza en apenas un minuto. Con capacidad de 2 litros, es ideal para familias o preparación en cantidad.

¿Otra opción? Por menos de 50 euros, la Nutribullet Original para zumos y batidos détox

Sii prefieres una opción un poquitín más low-cost a la opción anterior, esta batidora personal de Nutribullet resulta aún más atractiva gracias a su rebaja. Su motor de 600 W y su exclusiva cuchilla extractora trituran los ingredientes en apenas 60 segundos, ayudando a aprovechar mejor vitaminas y nutrientes.

Compacta, fácil de usar y de guardar, está pensada para el día a día sin complicaciones. Además, incluye un vaso de 700 ml con capacidad suficiente para preparar batidos, smoothies y otras recetas en una sola tanda. Una opción práctica para incorporar hábitos saludables a la rutina.

Juego de cuatro tazas de cristal aptas para lavavajillas

Fabricadas en vidrio de borosilicato resistente, mantienen el café, el té o cualquier bebida a la temperatura adecuada durante más tiempo, mientras el exterior permanece frío al tacto.

Su diseño transparente aporta un toque elegante a cualquier mesa y la asa reforzada garantiza un agarre cómodo en el día a día.

Ventilador de techo retráctil Wonderlamp

El ventilador de techo retráctil Wonderlamp es una de las soluciones más completas para combatir el calor sin renunciar al diseño y ahora destaca aún más gracias a su rebaja. Su motor DC de bajo consumo funciona desde solo 28 dB, ofreciendo una ventilación eficiente y muy silenciosa, ideal para dormitorios.

Además de sus 7 velocidades, incorpora modo noche, función verano/invierno y temporizador para un uso más cómodo durante todo el año. También integra iluminación LED regulable de hasta 5.040 lúmenes con diferentes tonalidades de luz. Una opción versátil que combina ventilación, iluminación y confort en un solo dispositivo.

Por menos de 80 euros puedes ser tuya la freidora de aire con 12 modos de cocinado

La Philips Airfryer 2000 Series se ha convertido en una de las freidoras de aire más completas del momento y ahora, con su rebaja, gana aún más atractivo. Su tecnología RapidAir permite cocinar con hasta un 90% menos de grasa, logrando resultados crujientes por fuera y jugosos por dentro.

Cuenta con 13 modos de cocinado desde su pantalla táctil, lo que facilita preparar desde patatas fritas hasta pollo o verduras sin complicaciones. Su capacidad de 6,2 L es ideal para familias y la ventana integrada permite controlar el cocinado sin abrirla. Fácil de limpiar y con guía en la app HomeID, estás ante una oportunidad única de hacerte con esta freidora que te permitirá comer mejor y más fácil en casa.

Por menos de 15 euros: destornillador de carraca Bosch con 12 puntas

Este destornillador una de esas herramientas que destacan por su versatilidad y que ahora resulta aún más atractiva gracias a su rebaja. Su mecanismo de carraca de 36 dientes ofrece un par de hasta 50 Nm, facilitando trabajos de montaje y reparación con mayor rapidez y comodidad.

El Prime Day de Amazon te permite disfrutar de un café de especialidad desde casa con la cafetera superautomática De'Longhi

La De'Longhi Magnifica S se mantiene como una de las cafeteras superautomáticas más populares y ahora, con su rebaja, se vuelve una oportunidad aún más interesante para tener café de calidad en casa. Su sistema de molinillo integrado con 13 niveles permite preparar café recién molido en cada taza, ajustando intensidad y aroma al gusto.

Con solo un botón puedes elegir entre café corto o largo, mientras su vaporizador manual ofrece espumas cremosas para cappuccinos auténticos. Compacta, fácil de usar y con programas de limpieza automáticos, está pensada para el día a día. Una forma sencilla de disfrutar café de cafetería sin salir de casa.

Descalcificador De'Longhi

El descalcificador De’Longhi EcoDecalk es uno de esos productos imprescindibles para quienes quieren mantener su cafetera como el primer día y ahora resulta aún más interesante gracias a su rebaja. Su fórmula de origen vegetal elimina la cal de forma rápida y eficaz, ayudando a prolongar la vida útil de la máquina y a conservar el sabor del café taza tras taza.

Además, contribuye a mantener la eficiencia energética del equipo y su botella de 500 ml ofrece hasta cinco usos. Una inversión pequeña que puede marcar una gran diferencia en el rendimiento de tu cafetera.

Por menos de 30 euros, la nevera de 15 L que mantiene el frío durante todo el día

Con la llegada del verano, los planes al aire libre no paran de multiplicarse, y esta nevera portátil se convierte en un básico imprescindible para cualquier escapada.

Ya sea para la playa, la piscina o una excursión, su sistema de aislamiento de alto rendimiento mantiene tus bebidas y alimentos frescos durante más tiempo. Además, su diseño ligero y fácil de transportar la hace muy cómoda.

Rebajadísima la Samsung TV QLED de 65 pulgadas perfecta para disfrutar del Mundial 2026 o tu serie favorita

La Samsung TV QLED de 65 pulgadas llega como una de las opciones más completas en gran formato y ahora destaca aún más con su precio rebajado. Su tecnología con Inteligencia Artificial escala cualquier contenido a calidad cercana a 4K, mejorando también imagen y sonido para una experiencia más envolvente.

El panel Quantum Dot ofrece un 100% de volumen de color, con gran brillo y realismo en cualquier escena. Además, integra Samsung Vision AI, que añade funciones inteligentes como subtítulos, información de contenido y control del hogar con un solo botón. Incluye acceso a más de 120 canales gratis con Samsung TV Plus. Una Smart TV pensada para disfrutarlo todo en grande.

Almohada de viaje para cuello viscoelástica de Pikolin

La almohada de viaje viscoelástica de Pikolin es una de esas compras que pueden marcar la diferencia en trayectos largos y ahora resulta aún más interesante gracias a su rebaja. Su núcleo de espuma con memoria se adapta a la forma del cuello y la cabeza para reducir los puntos de presión y favorecer una postura más cómoda durante el viaje.

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