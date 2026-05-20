Ni freidora ni litros de aceite: el sorprendente truco de un chef para conseguir unas patatas fritas increíblemente crujientes que está arrasando en redes sociales
El chef catalán revela una técnica en tres pasos que combina microondas y 'airfryer' para lograr la textura deseada con menos aceite
Jordi Cruz continúa compartiendo en sus redes sociales consejos prácticos para que sus seguidores mejoren sus recetas en casa. El chef catalán, conocido por acercar técnicas de alta cocina al día a día, ha explicado ahora cómo conseguir unas patatas fritas crujientes sin necesidad de usar una gran cantidad de aceite.
Después de mostrar otros trucos, como la forma correcta de cocer la pasta o cómo preparar un buen solomillo, el cocinero ha centrado esta vez su atención en una de las guarniciones más populares: las patatas fritas.
Una receta sencilla, pero con técnica
Aunque preparar patatas fritas puede parecer una tarea fácil, pequeños detalles en el proceso pueden cambiar por completo el resultado. La textura, el punto de cocción y la cantidad de aceite son claves para evitar que queden blandas, grasientas o poco doradas.
Según explica Cruz, el secreto está en combinar tres pasos: retirar parte del almidón, hacer una precocción rápida en el microondas y terminar la receta en la airfryer.
“La clave está en combinar tres pasos: retirar parte del almidón, una precocción rápida en microondas y el acabado crujiente en airfryer”, señala el chef.
Primer paso: cortar y remojar las patatas
El proceso comienza pelando las patatas y cortándolas en bastones. Después, deben dejarse reposar durante un rato en agua fría.
Este remojo permite eliminar parte del almidón, lo que ayuda a que las patatas no se peguen entre sí y queden más crujientes por fuera, pero tiernas por dentro.
Segundo paso: microondas con un hilo de aceite
Una vez escurridas, se añade un pequeño hilo de aceite y se mezclan bien para que todas las patatas queden ligeramente impregnadas.
A continuación, se colocan en un bol, se cubren con film de cocina y se cocinan durante seis minutos en el microondas a 800 W.
“Quedarán muy tiernas, casi como si estuvieran confitadas”, asegura Jordi Cruz.
Tercer paso: acabado crujiente en airfryer
Tras la precocción, hay que retirar el film con cuidado para evitar quemarse con el vapor. Después, las patatas se pasan a la airfryer.
El chef recomienda cocinarlas durante 15 minutos a una temperatura de entre 185 y 190 grados. A mitad de cocción, conviene removerlas para que se doren de manera uniforme.
Para conseguir el toque final, se sube la temperatura a 200 grados durante cinco minutos más. Así se logra una superficie más dorada y crujiente.
Crujientes por fuera y tiernas por dentro
El resultado son unas patatas fritas con una textura similar a la tradicional, pero preparadas con mucho menos aceite. Según Cruz, siguiendo estos pasos se obtienen unas patatas “crujientes por fuera, tiernas por dentro y hechas con apenas un hilo de aceite”.
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