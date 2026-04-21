El truco definitivo para saber cuántos años tiene un coche solo con ver su matrícula (y por qué ahora empiezan por la N)
Con solo mirar la matrícula, es posible estimar la antigüedad de un coche, una información crucial para quien busca un vehículo de segunda mano y evitar posibles engaños
Durante años fue un juego habitual en los viajes largos: sumar números, buscar letras o intentar adivinar de qué ciudad era cada coche. Hoy, las matrículas siguen diciendo mucho más de lo que parece y esconden un dato clave que puede ayudarte, por ejemplo, a no equivocarte al comprar un vehículo de segunda mano.
Porque sí, con solo mirar una matrícula puedes saber la edad aproximada de un coche. Y hay un detalle que está empezando a llamar la atención en las carreteras españolas: cada vez es más frecuente ver matrículas que empiezan por la letra N, cuando hasta hace poco eran mayoría las que comenzaban por la M.
Según la Dirección General de Tráfico, esto no significa necesariamente que todos esos coches sean nuevos. De hecho, el parque móvil en España está envejecido, lo que hace que convivan vehículos muy recientes con otros que superan los 10 o 15 años de antigüedad, fácilmente identificables por letras como la H o la J.
Desde el año 2000, España utiliza el sistema actual de matrículas, formado por cuatro números y tres letras, sin vocales ni la Ñ, acompañado de la banda azul europea. Este sistema permite orientarse sobre el año de matriculación según la combinación de letras: cuanto más avanzadas son, más reciente es el coche. Por eso, las matrículas que empiezan por la N corresponden a vehículos matriculados en los últimos periodos.
Este detalle resulta especialmente útil si estás pensando en comprar un coche usado. Conocer el año de matriculación te permite hacerte una idea de su antigüedad, del posible desgaste y de las piezas que ya deberían haberse sustituido, como los neumáticos o la correa de distribución.
Algunos coches han sido rematriculados
Sin embargo, desde el Real Automóvil Club de España advierten de un aspecto importante: algunos coches han sido rematriculados para aparentar menos antigüedad. Esto puede inducir a error, ya que la matrícula no siempre refleja la primera fecha de uso real del vehículo.
Para evitar problemas, la forma más fiable de comprobar la edad real de un coche es solicitar un informe en la Dirección General de Tráfico o hacerlo a través de la aplicación miDGT, donde se puede consultar la fecha exacta de la primera matriculación.
Además, hay otro dato curioso que explica por qué veremos tantas matrículas nuevas en las próximas semanas. Los meses de junio y julio son algunos de los más fuertes en ventas de coches en España, lo que acelera el cambio de combinaciones. En poco tiempo comenzarán a verse matrículas que irán desde NNY hasta NPW.
Las matrículas ya no indican la provincia como ocurría hace años, pero siguen siendo una herramienta útil para entender mejor la historia de un vehículo. Saber interpretarlas no solo es una curiosidad: puede ser clave para tomar una decisión informada y evitar pagar de más por un coche que no lo vale.
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