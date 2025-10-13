El alma vieja y el espíritu joven del Toro más contemporáneo

La presentación de Numanthia 2020 tuvo lugar en el prestigioso restaurante Zalacaín de Madrid, donde nos reunimos expertos del sector, críticos de vino, amantes de la gastronomía y alguna profana como la que subscribe este artículo. Este evento marcó un hito en la historia de la bodega, ya que es la tercera añada firmada por el enólogo y director técnico de NumanthiaJesús Jiménez, quien ha impulsado una transformación estilística significativa desde su llegada.

La añada 2020 ha visto influenciada por un clima particular: una primavera lluviosa seguida de un verano seco y caluroso. Estas condiciones climáticas propiciaron una vendimia temprana, lo que resultó en un vino con una concentración equilibrada, frescura y un notable potencial de guarda, que puede alcanzar hasta dos décadas. Y es que Numanthia 2020 se presenta como un vino de gran complejidad y finura. Su elaboración se basa en viñedos centenarios, cultivados en pie franco y en secano, lo que garantiza la autenticidad de la Tinta de Toro. Este vino ha sido pulido en barricas de roble francés, lo que le otorga una elegancia distintiva.

Notas de cata Color: Picota madura con reflejos rubí.

Aroma: Intenso y profundo, con notas de frutillos negros, jaras, romero y cedro, complementadas por arándanos y un toque mentolado.

Boca: Entrada amable y compleja, con taninos maduros que aportan una textura fluida. Se perciben sabores de frutillos negros, hierbas aromáticas y regaliz, culminando en un final largo y profundo.

La filosofía de Bodega Numanthia

Desde su fundación en 1998, Bodega Numanthia ha estado comprometida con la excelencia y la autenticidad. Su filosofía se basa en el respeto por la tierra y la tradición vitivinícola, combinando técnicas modernas con un profundo conocimiento del terruño. Julio Rodríguez, CEO de Bodega Numanthia, afirma que "Numanthia 2020 es la expresión más fiel de lo que somos: un vino nacido de la nobleza de viñas centenarias que siguen desafiando al tiempo". Esta declaración subraya el compromiso de la bodega con la calidad y la innovación, asegurando que cada añada sea un legado para las futuras generaciones.

Numanthia 2020 copia / Cecida

Pero en los últimos años, el perfil del consumidor de vino ha cambiado significativamente. La nueva generación busca vinos más ligeros y frescos, que mantengan su personalidad sin ser abrumadores. Numanthia 2020 se adapta a estas tendencias, ofreciendo un vino que combina la intensidad de la Tinta de Toro con un enfoque más moderno y accesible.

Con todo, la bodega ha encontrado en la restauración un aliado clave para llegar a nuevos públicos. Según Martín Derrier, director de Marketing y Ventas de Bodega Numanthia, "nuestro gran aliado es la restauración, que supone el 70% de nuestros prescriptores". Esta estrategia ha permitido que Numanthia 2020 se presente en menús de alta cocina, donde se marida con platos que realzan su complejidad. Durante la presentación de Numanthia 2020 en Zalacaín, se ofreció un menú maridaje que destacó la versatilidad del vino. Entre los platos servidos se encontraban raviolis rellenos de setas y trufa, así como un solomillo Wellington, que se complementaron a la perfección con la elegancia del Numanthia 2020.

Numanthia 2020 no solo es un vino que honra la tradición, sino que también se proyecta hacia el futuro. Su capacidad de guarda y su perfil moderno lo convierten en una opción atractiva para los consumidores actuales, que buscan experiencias únicas y memorables.

La experiencia gastronómica

La experiencia en Zalacaín no solo se centró en el vino, sino también en la gastronomía de alta calidad. Cada plato fue diseñado para resaltar las características del vino, creando una sinergia que deleitó a los asistentes. Este enfoque en el maridaje es fundamental para posicionar Numanthia 2020 como una opción destacada en el mundo de la alta cocina. Con su lema "Old Soul, Young Spirit, Timeless Attitude", Numanthia 2020 encapsula la esencia de la bodega: una fusión de tradición y modernidad. Este vino no solo es un reflejo del terruño de Toro, sino también una declaración de intenciones sobre la capacidad de la bodega para adaptarse a los cambios del mercado.