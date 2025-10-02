Ibiza Balloon Festival 2025: la magia de los globos aerostáticos llega a la isla

Ibiza ha disfrutado de un espectáculo único: el Ibiza Balloon Festival 2025, que se ha celebrado del 26 al 28 de septiembre. Este evento gratuito ha reunido a ocho equipos nacionales de globos aerostáticos, ofreciendo a residentes y visitantes una experiencia visual sin precedentes, con 3 vuelos al amanecer y una gran fiesta con el Night Glow, bajo las estrellas. Organizado por el Fomento del Turismo de la Isla de Ibiza y su club de experiencias Enjoy Ibiza Activities, en colaboración con su socio Ibiza en Globo. Este evento también cuenta con el apoyo del Consell d’Eivissa y diversas instituciones locales como el Ajuntament de Sant Antoni y el Ajuntament de Santa Eulària, así como empresas como INVISA o Balearia.

El festival busca desestacionalizar la temporada turística y posicionar a la isla como un destino ideal para eventos familiares, culturales y deportivos. Descubrir el paraíso natural que esconde la isla por tierra, mar y aire.

Ibiza Balloon Festival 2025, un espectáculo único / Andrea Rivi

Un festival que une a toda la isla

En palabras de Abel García, Product Manager de Enjoy Ibiza Activities, destaca la importancia de este evento como símbolo de unión entre municipios e instituciones, con el objetivo común de posicionar Ibiza como un referente en turismo activo y sostenible. “Nuestra isla es increíble. Este festival demuestra que, trabajando juntos, podemos crear experiencias únicas que nos llenen de orgullo y que muestren al mundo la verdadera esencia de Ibiza. Más que un evento, esto es una gran familia”.

Ibiza es un lugar perfecto para relajarse, disfrutar de su cultura, gastronomía y actividades al aire libre. Quien la descubre, repite, porque encuentra una oferta variada y de gran calidad. Este festival nos permite mostrar esa otra Ibiza que tanto queremos María del Carmen Ferrer, — Alcaldesa de Santa Eulalia,

La concejala Pepita Torres destaca la implicación ciudadana y la sostenibilidad, poniendo en valor la jornada de limpieza realizada en Ses Variades con voluntarios, previa a la celebración del Ibiza Night Glow. “Queremos agradecer a todos los voluntarios por su esfuerzo. Su compromiso con el medio ambiente es fundamental para que eventos como este sean un ejemplo de concienciación y respeto por nuestro entorno”.

Vuelos al amanecer

De viernes a domingo, los asistentes pudieron disfrutar desde las 7:00 h del montaje e inflado de los globos aerostáticos, y del despegue conjunto al amanecer, un momento mágico y completamente gratuito para el público. Los vuelos de aproximadamente 1 hora de duración transcurrieron por el norte, este y oeste de la isla, donde se pudo divisar toda Ibiza desde las alturas.

El festival reunirá a siete equipos de globos procedentes de diferentes puntos de España / Ibiza Balloon Festival 2025

Un fin de semana para recordar

Además de los vuelos matutinos, el sábado por la tarde se celebró el Ibiza Night Glow en Ses Variades (San Antonio), donde los globos permanecieron en tierra e iluminados al ritmo de la música de La Movida. Hubo espectáculos, actividades familiares y food trucks, convirtiendo el evento en una cita ideal para toda la familia.

El festival reunió a siete equipos de globos procedentes de diferentes puntos de España, convirtiéndose en un evento histórico para la isla y en una nueva propuesta para desestacionalizar la temporada turística.

El sábado 27 de septiembre, Ses Variades, en Sant Antoni, se convirtió en el epicentro de la ilusión y la convivencia durante la primera edición del Ibiza Night Glow, el evento estrella del festival de globos. Durante toda la tarde, este espacio se transformó en un lugar vibrante donde familias, amigos y curiosos compartieron una jornada llena de actividades, con cuatro food trucks, música en directo y propuestas de los socios de Enjoy Ibiza Activities, en un ambiente seguro y festivo.

Inflado de globos y espectáculo de luces y sonido

El momento más esperado de la noche fue el esperado alzamiento de 2 globos en Ibiza. A pesar de que las condiciones meteorológicas no fueron ideales debido al viento, los equipos Skiron e Ibiza en Globo inflaron sus globos con la ayuda del resto de equipos, regalando al público una muestra del espectáculo visual que caracteriza a los grandes festivales de globos aerostáticos.

Este gesto fue recibido con gran emoción por los asistentes, que llenaron Ses Variades durante toda la tarde. El broche final llegó con la actuación de La Movida, que puso a todo el mundo a bailar, consolidando el éxito de esta primera edición y dejando claro que Ibiza tiene espacio para eventos culturales y familiares más allá de la temporada estival.