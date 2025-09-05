La bicicleta eléctrica que Lidl ofrece a precio de saldo y que está volando

En los últimos años, el deporte al aire libre y la movilidad sostenible han experimentado un auge sin precedentes. Las bicicletas eléctricas, en particular, se han consolidado como una de las alternativas favoritas para quienes buscan mantenerse activos, explorar la naturaleza o desplazarse por la ciudad sin depender del coche. Este boom ha disparado la demanda y también la oferta, con modelos que combinan tecnología, autonomía y comodidad a precios cada vez más accesibles.

Es el caso de la Zündapp Z898, una bicicleta eléctrica de montaña con cuadro de aluminio y ruedas de 27,5″, que ha dejado de ser un modelo exclusivo para convertirse en una compra al alcance de muchos. Su precio habitual rondaba los 2.299 euros, pero ahora puede adquirirse en Lidl por 999 euros. Eso sí, corre porque están volando.

¿Por qué Lidl la ofrece tan barata?

Lidl aplica una estrategia de precios agresiva, con descuentos de hasta el 56%, para posicionarse como alternativa accesible en el mercado de movilidad eléctrica. Al vender directamente online y contar con una oferta limitada, logran reducir márgenes y atraer un volumen elevado de compradores en un corto plazo.

Imagen de la bicicleta eléctrica / Lidl

¿Cómo puedes comprarla?

La venta se realiza exclusivamente a través de la web oficial de Lidl, ya que no está disponible en tiendas físicas y el stock es limitado. El envío suele costar entre 4,99 y 9 euros, dependiendo del volumen del producto, y tiene 30 días de devolución gratuita.

Características técnicas destacadas:

• Cuadro de aluminio y horquilla de suspensión delantera (≈80 mm).

• Cambio Shimano con 21 marchas (algunas fuentes indican 24 velocidades en versiones específicas).

• Motor de 250 W, ubicado en el buje trasero, con asistencia hasta 25 km/h (como exige la normativa).

• Batería de 504 Wh, que ofrece una autonomía entre 30 y 150 km, según el nivel de asistencia y condiciones del terreno.

• Frenos de disco, neumáticos de montaña (Kenda o CST), y pantalla LED con diferentes niveles de asistencia.

• Está pensada para usuarios entre 1,70 y 1,90 m, con un peso máximo de 120 kg.

• Se entrega premontada al 98 %, solo necesita un rápido montaje del manillar y ajuste de frenos.

• No incluye iluminación de serie, pero permite instalarla fácilmente.