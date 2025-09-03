¿Qué infusiones ayudan a dormir mejor? Estas son las más efectivas según sus propiedades

Cada vez más personas toman una taza de infusión antes de irse a la cama con la esperanza de conciliar el sueño más rápido. La costumbre, que se ha transmitido de generación en generación, ha ganado terreno en un momento en el que los problemas de insomnio afectan a uno de cada tres adultos en España, según los datos aportados por la Sociedad Española del Sueño.

Los especialistas recuerdan que ninguna infusión sustituye un tratamiento médico en casos de insomnio crónico. Sin embargo, algunas plantas sí contienen compuestos naturales con propiedades relajantes que pueden favorecer la conciliación del sueño, sobre todo si se combinan con rutinas de descanso saludables, como evitar pantallas antes de dormir o mantener horarios regulares.

Entre las más populares está la manzanilla , rica en apigenina, un antioxidante que actúa sobre receptores cerebrales asociados al sueño y la relajación.

, rica en apigenina, un antioxidante que actúa sobre receptores cerebrales asociados al sueño y la relajación. La valeriana , tradicionalmente usada como sedante natural, contiene ácidos valerenínicos que parecen influir en los niveles de GABA, un neurotransmisor que calma la actividad nerviosa.

, tradicionalmente usada como sedante natural, contiene ácidos valerenínicos que parecen influir en los niveles de GABA, un neurotransmisor que calma la actividad nerviosa. Otra opción frecuente es la tila , que aporta flavonoides y aceites esenciales con un ligero efecto ansiolítico.

, que aporta flavonoides y aceites esenciales con un ligero efecto ansiolítico. En los últimos años se han sumado otras mezclas que combinan varias plantas en una misma infusión: melisa y lavanda, por ejemplo, aportan un aroma suave y componentes que reducen la tensión; mientras que las combinaciones con pasiflora se han popularizado por su capacidad para disminuir la inquietud.

Más allá de sus ingredientes, los expertos apuntan a que el hecho de preparar una infusión caliente, beberla y asociarla al momento de ir a la cama puede ser tan beneficioso como los compuestos que contiene. Ese gesto funciona como una señal para el cerebro de que ha llegado la hora de desconectar.

Las infusiones no son una solución milagrosa contra el insomnio, pero sí pueden convertirse en un aliado natural para quienes buscan un descanso más reparador. Eso sí, siempre con moderación y evitando aquellas con cafeína, como el té negro o el té verde, que tienen justo el efecto contrario.