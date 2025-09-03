¿Qué infusiones ayudan a dormir mejor? Estas son las más efectivas según sus propiedades
Expertos explican qué plantas se utilizan en las infusiones nocturnas, cuáles son sus beneficios y cómo pueden favorecer el descanso sin sustituir a un tratamiento médico
Cada vez más personas toman una taza de infusión antes de irse a la cama con la esperanza de conciliar el sueño más rápido. La costumbre, que se ha transmitido de generación en generación, ha ganado terreno en un momento en el que los problemas de insomnio afectan a uno de cada tres adultos en España, según los datos aportados por la Sociedad Española del Sueño.
Los especialistas recuerdan que ninguna infusión sustituye un tratamiento médico en casos de insomnio crónico. Sin embargo, algunas plantas sí contienen compuestos naturales con propiedades relajantes que pueden favorecer la conciliación del sueño, sobre todo si se combinan con rutinas de descanso saludables, como evitar pantallas antes de dormir o mantener horarios regulares.
- Entre las más populares está la manzanilla, rica en apigenina, un antioxidante que actúa sobre receptores cerebrales asociados al sueño y la relajación.
- La valeriana, tradicionalmente usada como sedante natural, contiene ácidos valerenínicos que parecen influir en los niveles de GABA, un neurotransmisor que calma la actividad nerviosa.
- Otra opción frecuente es la tila, que aporta flavonoides y aceites esenciales con un ligero efecto ansiolítico.
- En los últimos años se han sumado otras mezclas que combinan varias plantas en una misma infusión: melisa y lavanda, por ejemplo, aportan un aroma suave y componentes que reducen la tensión; mientras que las combinaciones con pasiflora se han popularizado por su capacidad para disminuir la inquietud.
Más allá de sus ingredientes, los expertos apuntan a que el hecho de preparar una infusión caliente, beberla y asociarla al momento de ir a la cama puede ser tan beneficioso como los compuestos que contiene. Ese gesto funciona como una señal para el cerebro de que ha llegado la hora de desconectar.
Las infusiones no son una solución milagrosa contra el insomnio, pero sí pueden convertirse en un aliado natural para quienes buscan un descanso más reparador. Eso sí, siempre con moderación y evitando aquellas con cafeína, como el té negro o el té verde, que tienen justo el efecto contrario.
- Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
- Nervios en el sector del chárter de Ibiza y Formentera con caídas de los ingresos hasta del 50%
- Hallan un cadáver en avanzado estado de descomposición en una caravana en Ibiza
- Multa de hasta 60.000 euros por capturar 14 ejemplares de 'verderol' de talla inferior a la permitida en Ibiza
- Servicio, cubierto, propina.. Todo lo prohibido en la cuenta de un restaurante en Ibiza
- La masterclass de pesca de 'raors' de la nieta de Matutes, María Monfort, en aguas de Ibiza
- Ocio de Ibiza: «Los precios elevados son necesarios, la isla no da para más»
- Restaurantes de Ibiza registran caídas de hasta un 20% de sus ingresos