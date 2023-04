Esta sociedad competitiva en la que vives te prepara desde muy pequeñx para la batalla. Poco a poco va proporcionándote habilidades con las que luchar por tu sitio ahí fuera e imponerte a los demás. En el plano académico. En el plano laboral. En el plano romántico. En todo: vives con la comparación social constante para determinar en qué escala de éxito estás. No obstante y como ser humano que eres, lo que de verdad trae felicidad a tu vida es la socialización positiva. No la competición. No el enfrentamiento. No el tú contra el mundo. La colaboración, el cuidado de los vínculos con otras personas y la empatía. Ser buena persona depende de valores que no suelen enseñarte tan bien.

Hazles saber que no están solxs Sin embargo, es muy importante que esta escucha activa vaya acompañada de un valor humanx también en desuso: la capacidad de observar y escuchar sin juzgar. Porque quizás no te hayas dado cuenta, pero la sociedad actual, especialmente en las redes, tiende a la polarización, la crítica y la búsqueda de lo que nos diferencia. Y así no hay chance a que aprendas del resto. A que desafíes tus propias creencias. Ah, y aunque a veces no estés de acuerdo con las acciones de quienes te rodean, debes apoyarlas siempre y cuando no sean destructivas para ellxs o para terceras personas. Como dice esta filósofa, "todos tienen derecho a vivir una vida fiel a ellos y a tomar sus propias decisiones".