En verano no hay mejor plan que el poder disfrutar de la playa en compañía de la familia, con amigos o incluso solo. Muchas veces bajamos a los arenales cargados como en una mudanza: sillas, toallas, sombrillas, juguetes, nevera...

La comodidad es fundamental a la hora de pasar el tiempo en la arena, por lo que es importante el saber cómo estar de la mejor manera posible. Para ello, Leroy Merlin cuenta con una esterilla XL que se puede conseguir por menos de 10 euros. Se trata de la esterilla XL para playa de algodón multicolor. Medidas: 140 x 180 cm. Medidas: 140 x 180 cm (ancho x largo).

Leroy Merlin tira el precio de la barbacoa que todo el mundo busca este verano

Con el buen tiempo la mayoría de la gente aprovecha esta época estival para reunirse con sus seres queridos al aire libre y preparar fantásticas comidas. Muchas veces, la opción ideal está fuera del alcance de muchos, al no tener un jardín, o no contar con una parrilla. Debido a sus altos precios, los veraneantes se resisten a la hora de adquirir una barbacoa, y muchos de ellos, acuden a un área recreativa equipada con este tipo de planchas. Lo que sucede, es que muchas veces no hay sitio, o estas parrillas están en un estado lamentable.

Sin embargo, la cadena de bricolaje, Leroy merlín, ha llegado para traernos la solución. Como ellos mismos ofertan, si lo que quieres es sacarle el máximo partido a tu jardín o incluso a tu terraza, la multinacional te oferta una barbacoa de cabrón "Naterial Icarus Alpha", con función grill. Esta pieza tenía un precio de 99,99 euros, pero ha sido rebajada a un precio insuperable de 84,99.

Este artilugio tiene capacidad para cocinar para hasta ocho personas al mismo tiempo, debido a su amplia parrilla de 32 x 40 cm. La barbacoa está fabricada en acero de color negro y tiene un diseño con carrito incorporado para su fácil transporte o incluso guardarla cuando no la vayamos a necesitar. Esta cocina portátil cuenta con dos parrillas de acero regulables en altura y con una función grill para darle un acabado perfecto a los alimentos.

Está pensada para familias, celebraciones y eventos, pero eso no es un inconveniente, porque, debido a su fácil limpieza, podrás disfrutarla incluso si estás solo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que sus dimensiones son considerables: 113,5 x 92 x 61,5 cm.

Las opiniones del producto se cuentan por miles y son positivas, con una puntuación de 4,6 sobre 5. "Estoy encantada bastante fuerte y un buen diseño precio bastante bueno y buena calidad", dice una usuaria.