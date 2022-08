Comer bien y hacerlo fuera de casa a veces no es fácil. Es verdad que a lo largo de los últimos años ha habido muchos cocineros que han utilizado la ya famosa técnica de cocinar un día y comer toda la semana. Pero no siempre es fácil. Y a veces viene bien una pequeña ayuda. En el Mercadona parece que son conscientes de esa realidad y a lo largo de los últimos meses desde esta cadena de supermercados han puesto a la venta numerosos productos que ya están cocinados y que nos pueden sacar de un apuro en un día determinado. Además, debido a la importancia tanto de la legislación como de la conciencia social, muchos de estos productos se elaboran ya con productos naturales, lo que nos permite adelgazar (o al menos no engordar en exceso) cuando comemos fuera de casa.

Mercadona no deja de reinventarse. Además de estas novedades que llenan las estanterías, en más de 250 los supermercados se ha producido una adaptación del establecimiento para albergar una cocina que ofrezca platos preparados de forma casera. Algunos de ellos incluso han incorporado mesas para comer en el momento, si tienes prisa y necesitas salir del paso en un momento. Uno de los productos que más han triunfado entre los clientes son las ensaladas personalizadas. Podrás escoger los ingredientes que quieras y añadirlos a tu gusto por cuatro euros, siempre y cuando quepa en el envase. Mercadona ofrece una gran variedad de ingredientes, desde la lechuga hasta los accesorios y el aliño. La pasta, otro personalizable apto para la playa Si lo que quieres comer es algo más contundente que una ensalada, Mercadona también incluye una opción llena de hidratos de carbono. Al igual que la ensalada, la pasta se pone a la venta por cuatro euros y permite al consumidor elegir entre el tipo de pasta, la salsa y el queso. La comida casera lista para llevar La comida casera también está triunfando entre los consumidores. En la carta de opciones Mercadona pone a disposición del cliente platos que resultarán de lo más familiares a precios muy competitivos. Se encontrarán opciones como las siguientes Croquetas de jamón/pollo asado/espinacas, pasas y champiñones/roquefort y cebolla caramelizada/cocido: 0,50 euros la unidad

Fabada: 3 euros la ración

Lentejas: 3 euros la ración

Paella mixta: 4 euros la ración