Las pantallas de los móviles o tabletas son sistemas de alta tecnología que no se pueden limpiar de cualquier forma. Hay que tener especial cuidado ya que son frágiles y no conviene usar cualquier producto, porque corremos el riesgo de inutilizarlas. Y ya se sabe que sin pantalla, adiós móvil.

Mercadona cuenta con un una bayeta que por menos de un euro (0,90) te permite dejar como nueva la pantalla de tu smartphone o tablet.

Limpiar la pantalla de nuestro smartphone puede parecer una tontería, pero para hacerlo correctamente debemos tener en cuenta varios aspectos y operar con cierta precaución.

1- Apaga el dispositivo. Es más facil ver dónde limpiar cuando el terminal está apagado.

2- Usa un paño de microfibra. Si tu móvil no trae este accesorio, puedes usar el de las gafas de sol. La microfibra no provoca ralladuras y evita la liberación de particulas que pueden quedar atrapadas en los diferentes orificios del terminal.

3- Limpia en pequeños círculos. Es la forma de acabar con la mayoría de las imperfecciones.

4- Evita los líquidos. Lo mejor es la limpieza en seco, a no ser que contemos con productos especialmente indicados para las pantallas, pero no suele merecer la pena la inversión.

5- Si a pesar de todo quieres emplear algún líquido, lo más recomendable es el agua destilada. Humedecemos un paño de algodón con este agua, pasamos la pantalla frotando en círculos, sin ejercer demasiada presión, y dejamos que se seque al aire. También puedes humedecer la pantalla con tu aliento, y pasar el paño.

6- Lavar el paño. Para posteriores usos conviene lavar el paño de microfibra. Ponlo a remojo en agua tibia con un poco de jabón. Cuando lo escurras, procura no exprimirlo en exceso. Cuélgalo y deja que se seque al aire. No lo uses hasta que no esté completamente seco.

7- Alcohol en gel. Este producto, también conocido como desinfectante de manos, debe aplicarse con una toalla de papel. Si queda alguna mancha, usa el paño de microfibra para quitarla.