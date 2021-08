Una cadena de supermercados con amplia implantación en España ha puesto a la venta un revolucionario utensilio con el que limpiar sin esfuerzo la mampara de la ducha. Se trata de una especie de limpiador de silicona con un colgador que se puede poner en una zona accesible del baño para tenerlo siempre a mano. El mecanismo es sencillo: una vez que te has duchado, lo pasas por la mampara (no te llevará ni 20 segundos) y lograrás que desaparezcan toda la cal y el agua que ha quedado acumulada en su superficie y que, si no se limpia, en pocos días deja rastros y una suciedad difícil de quitar. En nuestra sección de Decoración y hogar ya te contábamos hace unos días los trucos que puedes llevar a cabo para limpiar la mampara del baño. (Aquí encontrarás los trucos definitivos para limpiar las ventanas sin esfuerzo).

El baño es la zona más difícil para limpiar la casa. Y si la mampara no está bien limpia se nota mucho: es uno de los elementos más relucientes del baño y en ella se quedan muchas veces residuos de cal. La limpieza y los productos que se emplean para efectuarla tienen que ser distintos según la mampara sea de plástico o de cristal. Si es plástica, puedes preparar una solución con amoníaco, alcohol y agua y rociar la superficie de la mampara y los carriles. En cambio si es de cristal lo mejor que puedes utilizar es algo que tienes en la cocina: vinagre. Fácil, accesible y hasta barato. Eso sí, no lo viertas tal cual. También tienes que meterlo en un bote y rociar con el spray la mampara. (Este es el producto más solicitado para limpiar la campana de la cocina sin esfuerzo)

Pero ¿y si hay problemas reales de cal? Pues entonces hay que tomar medidas más drásticas. Prueba a sumar al vinagre dos cucharadas de bicarbonato sódico. Esta limpieza en profundidad, eso sí, te llevará más tiempo. Una media hora concretamente.

Recuerda que para tener una cosa con más higiene y que no tardes cada fin de semana horas y horas en poner decente el baño lo más adecuado es limpiar todos los días o al menos después de cada uso. El baño es una de las zonas de tu casa que tienes que limpiar con más asiduidad. A veces se nos olvida pero es una de las zonas de la vivienda en las que más suciedad se acumula. Conviene no olvidarlo y tenerlo en cuenta cada mañana.