Los 'trucos' que no te cuentan las aerolíneas para viajar más barato

Encontrar un billete de avión a buen precio no siempre es tarea fácil. En muchas ocasiones reservar con varios meses de antelación puede marcar la diferencia, aunque, curiosamente, las compras de última hora también ofrecen en algunos casos tarifas competitivas. La flexibilidad suele ser el mejor aliado: no cerrarse a un único destino ni a unas fechas concretas aumenta las posibilidades de ahorrar. Además, volar entre semana y optar por horarios poco atractivos —muy temprano por la mañana o ya entrada la noche— suele ser más económico.

Los comparadores recomiendan también realizar las búsquedas en el navegador en 'modo incógnito'. La razón es sencilla: al registrar el interés por un destino y unas fechas, algunas plataformas tienden a mostrar precios más altos en búsquedas posteriores.

Un método menos convencional para abaratar los viajes es recurrir a los llamados 'vuelos con ciudad oculta'. La práctica consiste en reservar un billete con escala y quedarse en esa primera ciudad en lugar de continuar hacia el destino final. Aunque se trata de una estrategia que no agrada a las aerolíneas, puede suponer un ahorro considerable.

Existe, además, otra táctica: volar a un aeropuerto cercano al lugar deseado, ya sea porque se trata de una terminal más pequeña con menor demanda, o al contrario, porque se ubica en un gran hub con tanta competencia entre aerolíneas que los precios se abaratan. En estos casos, basta después con completar el trayecto en tren, autobús o coche de alquiler.

Eso sí, hay que valorar si el ahorro realmente compensa. Si el coste de trasladarse desde la ciudad alternativa al destino final, sumado al del vuelo, supera el precio de un billete directo, la jugada pierde sentido. También es importante calcular el tiempo y el desgaste físico que supone encadenar trayectos: a veces lo más barato no es necesariamente lo más conveniente.