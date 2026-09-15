Víctor García y Hugo San Modesto, experiencia y juventud para la banda izquierda de la UD Ibiza: «Esto no tiene nada que ver con lo pasará en dos meses»»

La UD Ibiza comienza la última semana de presentaciones tras un verano de revolución en el mercado. Después una semana pasada plagada de bienvenidas, la entidad blaucel ha presentado este martes a Víctor García y Hugo San Modesto, dos nuevas incorporaciones en el lateral izquierdo para las dos próximas temporadas.

El director deportivo del club celeste, Míchel Sanz, comenzó la presentación destacando que ambos jugadores eran «prioridades desde el primer momento» para reforzar esa posición, aunque la llegada de García se retrasara hasta las últimas fechas de mercado. El catalán llega procedente del Málaga CF, con el que consiguió el ascenso a Primera División la pasada temporada, mientras que San Modesto procede del Real Valladolid, donde se ha desenvuelto principalmente en el segundo equipo.

La ambición del proyecto fue una de las causas que llevaron a García a decantarse por la UD: «Salí de Málaga con dos ascensos en tres años y quería algo que me ilusionara mucho y que fuese ambicioso. Sabía que uno de los proyectos más destacados de esta categoría iba a ser Ibiza y, cuando hablé con Míchel, sabía que sería la opción correcta».

«Esto no tiene nada que ver con lo que va a pasar dentro de dos meses»

El exmalaguista conoce bien la Primera RFEF, donde estuvo hace tres años con el conjunto blanquiazul, y advirtió de la enorme igualdad que existe en la competición, pese a que reconoce que existe un «salto de calidad» respecto a Segunda División. El futbolista cree además que todavía es demasiado pronto para conocer el verdadero techo de una plantilla que vivirá una temporada muy larga: «El equipo tiene un potencial de mejora en todo brutal porque hay muchísima gente nueva y nuevo entrenador, pero estar unidos marcará la diferencia cuando pasemos momentos malos», afirma.

García aprecia una evolución defensiva después de los primeros encuentros y cree que aún queda mucho margen de mejora por delante: «Los primeros partidos son siempre un poco más caóticos por las temperaturas, los cambios, el cansancio, la falta de ritmo... pero yo creo que esto no tiene nada que ver con lo que va a pasar dentro de dos meses».

Finalmente, el catalán se mostró optimista de cara al duelo que los celestes afrontarán este fin de semana ante el Real Jaén: «Tenemos que salir allí a por los tres puntos, demostrar la idea que tenemos y esa convicción de que implantaremos nuestro modelo de juego en cada estadio que vayamos», sentencia.

San Modesto, potencia y llegada para la banda izquierda

Por su parte, Hugo San Modesto incidió en que la insistencia mostrada por el la entidad desde el primer momento resultó determinante para su fichaje: «Tuvo mucho que ver el momento en el que me llaman, ya que insisten en que me quieren y con un proyecto que va para adelante, que quiere ascender a Segunda o estar en play-off».

El joven jugador llega a la isla después de vivir toda su trayectoria deportiva en Valladolid, pero resta importancia al proceso de adaptación y se mostró satisfecho: «Al principio me costó un poquito, pero poco a poco ya estoy más tranquilo y acomodado aquí, con gente que me lo hace mucho más fácil, además de que las instalaciones del club son muy top».

San Modesto ya ha tenido minutos con el conjunto celeste e incluso ha aportado una asistencia. Preguntado por sus principales características, se definió como «un lateral muy potente y llegador», aunque cree que atrás tiene bastante margen de mejora: «Creo que defensivamente es lo que me cuesta un poco más, pero sigo mejorándolo», señaló.

Finalmente, el nuevo jugador de la UD Ibiza también quiso resaltar la dificultad de la categoría pese a haber jugado algunos partidos con el primer equipo castellanoleonés en Segunda División: «En Primera RFEF hay equipazos, jugadorazos que han estado en Primera y en Segunda, y no se termina notando mucho ese contraste», afirmó.