Raúl Llona, técnico de la UD Ibiza: "Tenemos que entender que hay momentos en los que hay que sufrir"

Raúl Llona se marchó satisfecho por la segunda victoria consecutiva de la UD Ibiza, pero sin esconder las dudas que todavía arrastra su equipo. El técnico riojano valoró especialmente la capacidad de los celestes para sufrir y mantener por primera vez la portería a cero, aunque reconoció que hubo fases del encuentro en las que el equipo se desconectó y dejó de hacer cosas que había trabajado durante la semana.

"Queremos seguir creciendo y qué mejor que seguir creciendo desde la victoria", señaló Llona, que destacó el "saber estar" que está adquiriendo el equipo para sacar adelante los partidos mientras termina de conjuntarse. Sin embargo, no todo fue positivo para el entrenador. "El partido me deja un sabor agridulce", admitió. "Creo que hemos mejorado y ha habido situaciones del juego que hemos mejorado, pero es verdad que me he dejado otras situaciones donde el equipo de repente tiene un lapsus y desaparece y deja de hacer cosas".

Llona situó esos momentos especialmente en los primeros minutos de la segunda parte y en un tramo del primer tiempo, aunque consideró que fueron episodios puntuales dentro de un partido en el que el conjunto dio pasos adelante. El técnico quiere analizar qué provocó esas desconexiones y escuchar también a los jugadores para encontrar una explicación: "Hay veces que desde fuera lo vemos de una forma fácil, pero luego ellos desde dentro pueden tener otra percepción".

Un once con varios cambios

El entrenador también defendió las cuatro novedades introducidas en el once respecto al último partido y destacó la respuesta de una plantilla que considera "muy versátil". Para Llona, las rotaciones respondieron a un plan de partido concreto y el hecho de que los jugadores que entraron desde el banquillo aportaran cuando fueron necesarios es una de las mejores noticias que dejó el encuentro.

Uno de los grandes nombres propios fue David Astals. El futbolista, que había actuado como lateral en las dos primeras jornadas, entró tras el descanso y ofreció un nivel notable en el centro del campo. Llona considera que su polivalencia es al mismo tiempo una virtud y un riesgo: "Astals tiene una cosa muy buena, que es que puede jugar en varias posiciones, y tiene una cosa muy mala, que puede jugar en varias posiciones".

El técnico explicó que la decisión de reservarlo de inicio respondió al planteamiento del encuentro y a la posibilidad de necesitarle en el centro del campo. "El primer cuarto de hora que ha jugado David ha sido de mucho mérito. Ha tenido esa capacidad de aguantar, de hacer cambiar la orientación, de que diese el balón, y era algo que en ese momento necesitábamos", destacó.

Otro de los motivos de satisfacción fue la portería a cero, especialmente después de los problemas defensivos y a balón parado que habían marcado las dos primeras jornadas. "Vital el tener la portería cero", afirmó el técnico de la UD Ibiza, convencido de que las capacidades ofensivas del equipo permitirán generar suficientes ocasiones como para sumar muchos puntos si consigue reducir los goles encajados.

El entrenador también valoró el trabajo defensivo en las acciones a balón parado, una de las asignaturas pendientes del inicio de temporada. "Las hemos defendido mucho mejor ante un equipo que tenía una dificultad enorme, que tenía jugadores con mucha estatura y jugadores poderosos", explicó.

La importancia de "saber resistir"

Prieto tuvo que intervenir en varias ocasiones durante la primera parte, pero el Ibiza supo proteger su ventaja en el tramo final. Para Llona, ese ejercicio de resistencia también forma parte del crecimiento del equipo. "Hay momentos en los que hay que sufrir, que tienes que sacrificar y hacer cosas que no es lo que estás acostumbrado, que es lo que no te gusta tanto, pero que en ese momento es lo que toca", apuntó.

El técnico no quiso, sin embargo, darle importancia a la clasificación pese a que los celestes suman seis puntos de nueve y pueden dormir en puestos de play-off. "Cero", respondió al ser preguntado por la trascendencia que le da a mirar la tabla. "Te miento si te digo que no he visto la clasificación, hoy no. No sé los resultados que ha habido esta tarde, pero no es algo que nos preocupe".

Llona insistió en que el equipo debe centrarse en el trabajo diario y entender la clasificación como una consecuencia de lo que haga durante la semana. "No podemos estar arriba si no tienes un buen día a día", señaló. El entrenador considera que mejorar los conceptos, reforzar lo que funciona y competir cada fin de semana es el único camino para que los resultados terminen colocando al Ibiza donde quiere estar.

La nota negativa fue la lesión de Pedro Ortiz, que tuvo que abandonar el terreno de juego con molestias. Llona confirmó que el centrocampista sufre "un esguince de tobillo" y que habrá que esperar a su evolución durante los próximos días.