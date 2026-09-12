Prieto cierra la puerta y Astals abre el camino para la UD Ibiza

La UD Ibiza sumó este sábado su segunda victoria consecutiva en Can Misses ante un Sant Andreu que le obligó a sudar lo suyo para sacar adelante un partido que los celestes terminaron resolviendo por 2-0. Pedro Ortiz adelantó a los locales de penalti en la primera mitad, pero el conjunto catalán tuvo ocasiones para marcharse al descanso con otro marcador. Ahí apareció Andrés Prieto, que echó el cerrojo a su portería y sostuvo a los suyos cuando más lo necesitaron. Tras el descanso, el Ibiza dio un paso al frente al ritmo de un sobresaliente David Astals. En el descuento, Manu Justo puso la puntilla tras una gran jugada del exjugador del Sabadell.

Raúl Llona introdujo varios cambios en el once. Pablo Busto y Víctor García debutaron como titulares en Liga en los laterales, con Curbelo y Blasco en el centro de la zaga. Valls y Genaro ocuparon el centro del campo, mientras que Varela, Pedro Ortiz y Lazo se situaron por delante, con Eslava como referencia ofensiva. Astals, Hugo San, Yoldi y Manu Justo comenzaron en el banquillo.

Un buen inicio

El Ibiza salió mandando, con la pelota bajo control y un Sant Andreu replegado. Los celestes movieron el balón con fluidez y acumularon varios córners, en uno de los cuales Pedro Ortiz estrelló un remate en el larguero. El dominio, sin embargo, tenía fecha de caducidad. El Sant Andreu tenía claro dónde estaba su negocio: robar y correr.

Así llegó la primera gran ocasión. Los catalanes recuperaron en su campo y lanzaron rápidamente a Tovar, que se plantó en el área y dejó el gol prácticamente hecho para Alexis. El remate del extremo parecía destinado a acabar dentro, pero Pablo Busto apareció bajo palos para salvar al Ibiza.

El dominio inicial se fue evaporando como un azucarillo y el Sant Andreu empezó a sentirse cada vez más cómodo, aunque cuando mejor estaba llegó el golpe celeste. Lazo recibió dentro del área, disparó y el rechace cayó a Eslava, que terminó siendo arrollado por Carrasco. El árbitro señaló penalti y amonestó al jugador visitante. Lazo asumió la responsabilidad, engañó a Ramón Juan y puso el 1-0.

El momento de Prieto

El gol no hizo mella en los visitantes, que siguieron buscando el empate y encontraron en Alexis García un auténtico dolor de cabeza para la defensa del Ibiza. El conjunto catalán acumuló llegadas antes del descanso, aunque todas encontraron el mismo obstáculo: Andrés Prieto. El guardameta sostuvo a un Ibiza que había perdido el control del partido y que acabó fiándolo casi todo a las transiciones.

En una de ellas pudo llegar el segundo. Eslava recibió tras una buena salida rápida y se plantó con opciones ante Ramón Juan, pero el exguardameta del Ibiza evitó el tanto. El 1-0 al descanso era un resultado demasiado corto para los intereses locales y dejaba todo abierto.

Astals, protagonista desde el banquillo

Llona movió ficha y dio entrada a Astals por un renqueante Pedro Ortiz. El cambio modificó el paisaje. Astals se convirtió desde el primer minuto en protagonista, robando, conduciendo y filtrando balones peligrosos entre las líneas de un Sant Andreu que empezó a tener muchos más problemas para salir.

El Ibiza ofreció entonces su mejor versión. Presionó bien tras la pérdida, apretó la salida de balón catalana y empezó a jugar más arriba. La mejoría fue evidente, aunque el ritmo acabó cayendo después del ecuador de la segunda mitad. El calor, el horario y el esfuerzo acumulado empezaron a pasar factura.

Llona movió de nuevo el banquillo y dio entrada a Manu Justo, Yoldi y Almenara por Eslava, Lazo, que había estrenado su titularidad con gol, y Varela. El canterano del Athletic terminó completamente vacío después de un enorme despliegue, tanto en ataque como en la ayuda defensiva, y tuvo que pedir el cambio.

Con el partido entrando en su recta final, al Ibiza ya no le interesaba demasiado un intercambio de golpes. El Sant Andreu había demostrado que tenía argumentos para hacer daño y los celestes optaron por bajar las revoluciones, dormir el partido y ponerle algo de cloroformo a la pelota. Le costó a ambos equipos generar peligro y eso era una buena noticia para los locales.

Debut goleador de Manu Justo

Cuando todo parecía visto para sentencia, llegó la puntilla. Manu Justo se estrenó como goleador en Liga después de una gran jugada de Astals, que completó una segunda mitad sobresaliente y dejó una candidatura más que seria para recuperar un puesto en el once.

El Ibiza suma así su segunda victoria consecutiva y vuelve a ganar un partido de los que también hay que saber ganar. Ante un Sant Andreu correoso, que le puso las cosas muy difíciles, los celestes dominaron distintos registros: supieron tener el balón, apretar cuando tocaba y, cuando el partido exigió arremangarse, también supieron sufrir.

Tres puntos que permiten a la UD Ibiza seguir creciendo desde la victoria, ganar tiempo para que el equipo termine de asimilar los conceptos de Raúl Llona y, de paso, dormir este sábado en puestos de play-off de ascenso a la espera del resto de resultados. Todavía queda mucho por pulir, pero el Ibiza empieza a descubrir una virtud que también será necesaria para subir: no todos los partidos se ganan jugando bonito.