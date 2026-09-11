Raúl Llona, entrenador de la UD Ibiza: "Tenemos un margen de crecimiento muy grande"

Raúl Llona no quiere que las dos primeras jornadas sirvan para sacar conclusiones precipitadas sobre su UD Ibiza. El técnico celeste admite que el equipo todavía está lejos de la versión que pretende, especialmente con balón, pero considera que el camino pasa por seguir creciendo mientras llegan los resultados. "Tenemos un margen de crecimiento muy grande", aseguró este viernes en la previa del duelo ante el Sant Andreu, que se disputará este sábado (16.30 horas) en Can Misses.

El entrenador insiste en que una de las principales tareas pendientes está en la construcción del juego. "Somos un equipo que tiene que tener mucha más presencia con balón, porque tenemos jugadores para ello, mucha capacidad de manejo y calidad individual, y ahora es verdad que el concepto nos está costando", explicó. Llona, sin embargo, confía en que el trabajo termine dando sus frutos. "No tengo ninguna duda de que vamos a acabar cogiendo todo ese sistema y ese modelo". El balón parado continúa siendo otro de los agujeros que el cuadro celeste debe cerrar después de encajar tres goles de estrategia en las dos primeras jornadas. El técnico asegura que el equipo ha trabajado las acciones y corregido errores, aunque pide no caer en la obsesión. "Tan malo es un extremo como el otro: el de no hacer nada como el de estar obsesionado porque estoy fallando", señaló.

La victoria, en cualquier caso, sigue siendo prioritaria. Llona lo tiene claro: "Para no ser muy predecible te diría que ganar". La UD Ibiza afronta su segundo partido en casa con la intención de convertir Can Misses en un fortín y sumar seis puntos de nueve. "Para nosotros es importantísimo hacernos fuertes en casa y que no se escape ningún punto", afirmó. El técnico avanzó que habrá cambios respecto al once de la pasada jornada, aunque evitó dar demasiadas pistas. La llegada progresiva de los últimos fichajes permite además que la plantilla empiece a recuperar cierta normalidad. "Ya van sumando sesiones la mayoría de los jugadores que han llegado en estas últimas fechas", explicó Llona, que espera tener a prácticamente todo el grupo en plena disponibilidad la próxima semana.

Uno de los nombres propios fue José Carlos Lazo, que todavía no ha tenido protagonismo en este inicio de Liga. El entrenador confirmó que el extremo ya está preparado para ser titular. "Ahora mismo está al cien por cien de sus condiciones y no hay ningún problema en que pudiera jugar de titular", aseguró. Hasta ahora, Yoldi ha ocupado su posición después de completar una gran pretemporada, pero Llona no descarta alternar los papeles. "No se puede descartar que en cualquier momento Lazo pueda iniciar y Yoldi pueda estar para el segundo tiempo".

Astals, caso cerrado

También quiso zanjar cualquier especulación sobre David Astals después de que el director deportivo del Sabadell haya señalado al jugador como su principal objetivo para el próximo verano. "Para mí es un caso cerrado. El jugador es nuestro", sentenció Llona. El técnico recordó que el la UD Ibiza ya intentó retener al futbolista durante el mercado y que no hubo acuerdo con el Sabadell, por lo que ahora solo piensa en su rendimiento. "Mientras estés aquí voy a trabajar contigo pensando en que te voy a tener", explicó.

Llona destacó además el compromiso del jugador con el vestuario y aseguró que está "totalmente involucrado" y "muy comprometido" con el equipo. Astals, que ha actuado como lateral en las dos primeras jornadas por las necesidades del equipo, podría recuperar más adelante una posición más ofensiva. "Nuestra idea inicial no es que juegue de lateral, es que juegue en otras posiciones, porque creo que puede tener un rendimiento superior", apuntó.

Un horario que no convence a Llona

Si hubo algo en lo que Llona no necesitó demasiadas explicaciones fue en su opinión sobre el horario. El partido comenzará a las 16.30 horas, una franja que considera poco adecuada para jugar al fútbol en Ibiza en septiembre. "A mí personalmente el horario me parece horrible", reconoció. "Jugar un partido de fútbol a las 16.30 horas en Ibiza en septiembre tengo la misma sensación que en agosto o en julio. Quita un poquito menos de humedad, pero mi sensación es la misma: tengo mucho calor".

El Sant Andreu, además, llegará acompañado por una afición que prepara un desplazamiento importante a la isla. Llona espera que la respuesta local esté a la altura. "La situación ideal para todo profesional es que el campo esté lleno", afirmó, antes de reclamar el apoyo de la grada para alcanzar los 1.900 o 2.000 espectadores. El entrenador valoró también el esfuerzo de la afición catalana. "Me parece extraordinario que un equipo que es un recién ascendido y que lleva poco disfrutando de la categoría sea capaz de seguirlo, desplazarse y estar con él. Todo lo que sea crear un buen ambiente va en bien del fútbol", señaló.

Sobre el rival, Llona espera un partido exigente pese a su condición de recién ascendido. Conoce a su entrenador, Natxo González, y avisa de que el Sant Andreu mantiene buena parte de la estructura que consiguió el ascenso y se ha reforzado con futbolistas importantes. «Esperamos un partido muy duro, muy competido», resumió. En cuanto al parte médico, Nsukula arrastra molestias en el hombro pero, en principio, entrará en la convocatoria. El resto de dudas se resolverán este sábado. Iván del Olmo, por su parte, encara la fase final de su recuperación y Llona espera que la próxima semana pueda empezar a trabajar con el grupo, aunque apunta a que necesitará alrededor de dos semanas para estar plenamente disponible.