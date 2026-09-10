Pablo Busto y Gonzalo Almenara, presentados como nuevos laterales derechos de la UD Ibiza: «Si remamos todos en el mismo sentido, tendremos posibilidades de conseguir el objetivo»»

La UD Ibiza continúa la rueda de presentaciones de los nuevos jugadores que afrontarán la temporada 2026/2027 en Primera RFEF y que recién acaba de comenzar. El club ha presentado este jueves a Pablo Busto, procedente del Betis Deportivo, y Gonzalo Almenara, que llega a la isla tras su paso por la AD Ceuta. Ambos refuerzos están llamados a elevar la competencia en el lateral derecho, posición en la que se irán alternando junto a David Astals a lo largo de la campaña.

El director deportivo de la entidad celeste, Míchel Sanz, desveló que ambos figuraban entre las principales prioridades de la entidad desde el comienzo del mercado. «Ellos eran nuestros objetivos número uno cuando arrancamos», explicó Sanz, quien recordó que las dos operaciones se cerraron en momentos diferentes, ya que Almenara fue el primer fichaje en hacerse oficial, mientras que Busto llegó hace menos de un mes. Ambos han firmado por dos temporadas y, según destacó el director deportivo, cuentan con «un potencial tremendo».

«Desde el primer día me he sentido como en casa, que me ha pasado pocas veces en mi carrera»

Almenara ha tenido que afrontar un comienzo accidentado en Ibiza. El lateral sufrió un contratiempo físico poco después de llegar que le ha mantenido cerca de dos meses alejado del grupo. Esta última semana, sin embargo, ya ha podido entrenarse con normalidad y asegura encontrarse cada vez mejor: «Estoy encontrando mi nivel físico y me voy adaptando al grupo y al ritmo que llevan. Me encuentro bien, con pocas molestias y contento con la recuperación», señaló.

El exjugador de la AD Ceuta explicó también qué las referencias recibidas de otros futbolistas que habían pasado por la entidad y la trayectoria reciente del club terminaron por convencerle para llegar a la isla: «Compañeros que han estado aquí me han hablado del club, de la ciudad y de cómo funciona todo desde dentro. Desde el primer día me he sentido como en casa, que eso me ha pasado pocas veces en mi carrera».

Almenara sabe bien lo que supone conseguir un ascenso, después de lograrlo el año pasado con el combinado ceutí. El lateral evita, sin embargo, hacer comparaciones precipitadas entre ambos vestuarios: «Somos prácticamente 15 jugadores nuevos y es complicado ver similitudes», reconoció.

«En seis semanas no se pueden hacer milagros»

Pese a ello, no esconde las opciones de ascender tras ver el gran nivel de la plantilla: «Míchel y la dirección deportiva han hecho un gran equipo, tenemos mucha calidad y creo que si remamos todos en el mismo sentido tenemos posibilidades de buscar el objetivo y de pelearlo, que para eso estamos aquí».

El gaditano relativizó los aspectos todavía por corregir después de las primeras jornadas: «Se puede mejorar en defensa y en todo. Venimos trabajando seis semanas y no se pueden hacer milagros. Es cuestión de adaptarse, seguir trabajando e ir perfilando todas las facetas del juego», afirmó.

«Si los tres damos el nivel, el dolor de cabeza lo tendrá Llona y el cuerpo técnico»

Por su parte, Pablo Busto afronta su primera experiencia lejos de Sevilla, después de prácticamente toda una vida vinculado al club bético. El lateral es consciente de las diferencias que existen entre formar parte de un filial y estar en un equipo diseñado para el ascenso. Busto destaca especialmente «la veteranía» de sus nuevos compañeros y «todos esos detalles» relacionados con la competición que pueden pasar más desapercibidos durante la etapa formativa.

El nuevo jugador blaucel también recibe con naturalidad la fuerte competencia existente en su puesto. «Somos tres perfiles muy competitivos, con las ideas muy claras. Eso nos hará crecer a todos. Si los tres damos el nivel, el dolor de cabeza lo tendrá Raúl [Llona] y el cuerpo técnico», afirmó. A nivel individual, además, considera que todavía tiene mucho margen para alcanzar su mejor versión: «Vengo de una temporada complicada por temas de lesiones y todavía me estoy encontrando. Estoy totalmente preparado, súper ilusionado y estoy lejos del nivel que puedo dar».

Ahora todas las miradas están puestas en el duelo del sábado que enfrentará a la UD Ibiza ante el Sant Andreu en Can Misses. Tras sumar tres puntos en la anterior jornada, Busto confía en que el equipo siga creciendo ante su afición. «Sabemos que viene un gran equipo, pero nosotros también lo somos», manifestó. Y dejó clara la intención del vestuario: «El sábado vamos a ir a por los tres puntos a muerte. El equipo quiere ganar cada fin de semana y así lo vamos a demostrar».