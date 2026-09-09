Fútbol | Primera RFEF
ROTO, nuevo patrocinador oficial de la UD Ibiza para la temporada 2026/27
La marca ibicenca tendrá presencia en distintos soportes y acciones del club durante el curso y se suma al grupo de empresas que respaldan al conjunto celeste tras la desvinculación de Palladium hace unos días
La UD Ibiza y la marca ROTO han alcanzado un acuerdo de colaboración por el que la firma ibicenca se convierte en patrocinador oficial del club durante la temporada 2026/27. La alianza une a dos proyectos vinculados a la isla y permitirá a ROTO contar con presencia en diferentes activos y soportes de la entidad deportiva a lo largo de la campaña. La empresa también participará en distintas acciones relacionadas con el proyecto del club.
La noticia llega unos días después de la desvinculación de la entidad celeste con el Grupo Palladium, que puso fin a una etapa de colaboración que se mantuvo durante cuatro temporadas.
Desde el conjunto destacan que el acuerdo permite continuar reforzando sus vínculos con empresas asentadas en la isla y sumar a su cartera de patrocinadores una marca asociada a ámbitos como la gastronomía, la música, la cultura y el ocio. ROTO abrió sus puertas en 2019 en Marina Ibiza, frente a Dalt Vila, y desde entonces se ha consolidado como uno de los establecimientos vinculados a la oferta gastronómica y de ocio de la zona portuaria.
Con su incorporación como patrocinador oficial, ROTO pasa a formar parte del conjunto de marcas que acompañarán a la UD Ibiza durante la temporada 2026/27.
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